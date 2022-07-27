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Violência

Criminosos arrombam porta e matam jovem dentro de casa na Serra

Moradores da residência relataram à Polícia Militar que a porta da casa estava fechada quando três homens chutaram até quebrá-la e efetuaram os tiros contra a vítima
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 jul 2022 às 08:18

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 08:18

Delegacia Regional da Serra, para onde o suspeito foi levado
Delegacia Regional da Serra, para onde o suspeito foi levado Crédito: Beto Morais/Arquivo-GZ
Um jovem de 21 anos, identificado como Weverton Santos Pereira, foi morto a tiros dentro de casa, na madrugada desta quarta-feira (27), em Feu Rosa, na Serra, Grande Vitória.
A Polícia Militar foi acionada para apurar um caso de tentativa de homicídio por arma de fogo. No local, os PMs constataram que Weverton estava morto em um dos cômodos com perfurações de tiro.
Duas pessoas que moram na residência, e que preferiram não se identificar, devido ao tráfico de drogas na região, relataram aos policiais que a porta da casa estava trancada.  Três homens então chegaram, chutaram a porta até quebrá-la, foram até Weverton e iniciaram os disparos.
Os militares acionaram a perícia da Polícia Civil, que constatou uma perfuração no abdômen, três no braço esquerdo, quatro na cabeça e dois no braço direito.

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