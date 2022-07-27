Criminosos arrombam porta e matam jovem dentro de casa na Serra

Delegacia Regional da Serra, para onde o suspeito foi levado Crédito: Beto Morais/Arquivo-GZ

Grande Vitória. Um jovem de 21 anos, identificado como Weverton Santos Pereira, foi morto a tiros dentro de casa, na madrugada desta quarta-feira (27), em Feu Rosa, na Serra

A Polícia Militar foi acionada para apurar um caso de tentativa de homicídio por arma de fogo. No local, os PMs constataram que Weverton estava morto em um dos cômodos com perfurações de tiro.

Duas pessoas que moram na residência, e que preferiram não se identificar, devido ao tráfico de drogas na região, relataram aos policiais que a porta da casa estava trancada. Três homens então chegaram, chutaram a porta até quebrá-la, foram até Weverton e iniciaram os disparos.