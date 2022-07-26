Dois homens são baleados dentro de carro em Jardim América, Cariacica

Um das vítimas ficou caída ao lado do veículo; vidro do carro ficou cheio de marcas de tiros Crédito: Leitor | A Gazeta

Dois homens foram baleados dentro de um carro na tarde desta terça-feira (26), em Jardim América, Cariacica . As vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, foram atingidas principalmente na região da nuca.

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, testemunhas revelaram à polícia que os dois homens haviam acabado de estacionar e estavam parados, dentro de um Chevrolet Corsa preto, quando o atirador chegou disparando. Moradores revelaram terem ouvido mais de 15 tiros.

O criminoso, segundo os relatos, saiu de um veículo prata e fugiu no carro após os disparos. As vítimas saíram do Chevrolet Corsa e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória

Inicialmente, o estado de saúde dos dois é estável. Ainda não se sabe se o atirador agiu sozinho ou se estava com um comparsa no carro prata. A motivação para o crime também é um mistério.

A perícia da Polícia Civil isolou o local e trabalha na cena do crime, durante a noite desta terça-feira (26), em busca de pistas.

Perícia da Polícia Civil trabalha na cena do crime em Cariacica

O QUE DIZEM AS POLÍCIAS

Em nota, a Polícia Militar informou que "foi acionada pelo Samu, que solicitou apoio para atendimento a dois indivíduos que teriam sido encontrados alvejados dentro de um carro no bairro Jardim América, em Cariacica. A ocorrência segue em andamento e, no momento, não temos mais detalhes".

Já a Polícia Civil disse que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos".