Dois homens são baleados dentro de carro em Jardim América, Cariacica

Dois homens foram baleados dentro de um carro na tarde desta terça-feira (26), em Jardim América, Cariacica. As vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, foram atingidas principalmente na região da nuca.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, testemunhas revelaram à polícia que os dois homens haviam acabado de estacionar e estavam parados, dentro de um Chevrolet Corsa preto, quando o atirador chegou disparando. Moradores revelaram terem ouvido mais de 15 tiros.
Inicialmente, o estado de saúde dos dois é estável. Ainda não se sabe se o atirador agiu sozinho ou se estava com um comparsa no carro prata. A motivação para o crime também é um mistério.
A perícia da Polícia Civil isolou o local e trabalha na cena do crime, durante a noite desta terça-feira (26), em busca de pistas.
Perícia da Polícia Civil trabalha na cena do crime em Cariacica
O QUE DIZEM AS POLÍCIAS
Em nota, a Polícia Militar informou que "foi acionada pelo Samu, que solicitou apoio para atendimento a dois indivíduos que teriam sido encontrados alvejados dentro de um carro no bairro Jardim América, em Cariacica. A ocorrência segue em andamento e, no momento, não temos mais detalhes".
Já a Polícia Civil disse que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos".
A reportagem pediu atualizações sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.