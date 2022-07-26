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Crime

Dois homens são baleados dentro de carro em Jardim América, Cariacica

Segundo relatos no local, vítimas haviam acabado de estacionar o carro quando foram surpreendidas pelo atirador; moradores ouviram mais de 15 tiros
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

26 jul 2022 às 20:04

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 20:04

Imagens mostram vidro do Corsa preto com marcas de tiros. Uma das vítimas ficou caída próxima ao veículo. Crime aconteceu em Jardim América, nesta terça-feira (26)
Um das vítimas ficou caída ao lado do veículo; vidro do carro ficou cheio de marcas de tiros Crédito: Leitor | A Gazeta
Dois homens foram baleados dentro de um carro na tarde desta terça-feira (26), em Jardim América, Cariacica. As vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, foram atingidas principalmente na região da nuca.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, testemunhas revelaram à polícia que os dois homens haviam acabado de estacionar e estavam parados, dentro de um Chevrolet Corsa preto, quando o atirador chegou disparando. Moradores revelaram terem ouvido mais de 15 tiros. 
O criminoso, segundo os relatos, saiu de um veículo prata e fugiu no carro após os disparos. As vítimas saíram do Chevrolet Corsa e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Inicialmente, o estado de saúde dos dois é estável. Ainda não se sabe se o atirador agiu sozinho ou se estava com um comparsa no carro prata. A motivação para o crime também é um mistério.
A perícia da Polícia Civil isolou o local e trabalha na cena do crime, durante a noite desta terça-feira (26), em busca de pistas.

Perícia da Polícia Civil trabalha na cena do crime em Cariacica

O QUE DIZEM AS POLÍCIAS

Em nota, a Polícia Militar informou que "foi acionada pelo Samu, que solicitou apoio para atendimento a dois indivíduos que teriam sido encontrados alvejados dentro de um carro no bairro Jardim América, em Cariacica. A ocorrência segue em andamento e, no momento, não temos mais detalhes".
Já a Polícia Civil disse que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos".
A reportagem pediu atualizações sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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