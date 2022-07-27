Homem morre baleado no peito durante ação da PM na Serra

A polícia diz que uma arma calibre 380 e 19 munições foram encontradas com o homem baleado Crédito: Divulgação/PMES

toque de recolher no bairro, obrigando comerciantes a fecharem as lojas. Um homem foi morto durante uma ação da Polícia Militar no bairro Parque das Gaivotas, na Serra , nesta quarta-feira (27). Segundo a PM , o homem levou a mão à cintura durante uma abordagem, o que fez com que um dos militares atirasse contra ele. Moradores contaram que, em retaliação à morte, criminosos instauraram umobrigandocomerciantes a fecharem as lojas.

De acordo com a polícia, Jeferson da Silva de Oliveira, 22, chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, mas não resistiu. A corporação alega, ainda, que uma pistola calibre 380 com numeração raspada e 19 munições foram encontradas com o suspeito.

Em uma primeira nota enviada para a reportagem, a PM informou que militares estavam em patrulhamento pela Avenida Dolvacir Bispo quando viram o homem em atitude suspeita. Quando os agentes foram abordá-lo, ele teria levado a mão à cintura. Por conta disso, um dos policiais atirou contra o homem e o disparo atingiu o peito dele. Os policiais socorreram o suspeito ao hospital, mas ele morreu logo depois de dar entrada na unidade.

Posteriormente, em nova nota divulgada, a PM informou que, após confronto armado com a Polícia Militar, o homem foi atingido por disparo de arma de fogo no peito, repetindo a informação de que com ele foi encontrada uma pistola calibre 380 com numeração raspada e 19 munições. E, ainda, que ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

TENSÃO NO BAIRRO

Moradores de Parque das Gaivotas relataram que o vivem clima de tensão no bairro nesta quarta-feira (27), com criminosos decretando toque de recolher em retaliação à morte do homem por policiais militares pela manhã. Comerciantes da área também alegam que foram obrigados a fechar as lojas por homens armados.

Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram a tensão no bairro e muitos policiais na região. Assista abaixo:

Na tarde desta quarta-feira, durante entrevista coletiva, a PM esclareceu o que aconteceu após o toque de recolher. Além da ordem de fechamento do comércio, houve queima de pneus em meio às ruas. O grupo do protesto foi dispersado por equipes da polícia, mas criminosos seguiram em direção ao Destacamento da corporação do bairro, na intenção de depredá-lo.

Houve novo confronto e bandidos tentaram roubar dois carros: um deles pertencia a um policial de folga, que levou um tiro de raspão na mão e atirou contra um dos suspeitos, que foi atingido na mão. O segundo veículo, que pertencia a um morador e de fato foi levado por criminosos, foi jogado no rio horas depois. Em meio à confusão, um homem foi baleado no meio da praça do bairro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia ainda está investigando em qual momento ele foi baleado e de quem partiu o disparo. Outras quatro pessoas foram presas.