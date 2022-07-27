Homem é preso suspeito de tentar matar mulher a machadadas em Linhares

Um homem de 44 anos foi preso na tarde desta terça-feira (26), suspeito de tentar matar a companheira de 67 anos com golpes de machado no distrito de Pedrolândia, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na última quarta-feira (20) e, após as investigações, a Polícia Civil conseguiu localizar o indivíduo em uma propriedade rural da região. A corporação informou que a mulher ainda se recupera dos ferimentos.
A equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares foi acionada após a vítima dar entrada em um hospital do município gravemente ferida. Após ouvirem a mulher por videoconferência e também familiares dela, policiais descobriram que ela vivia com o suspeito, que não teve o nome divulgado.
"As investigações apontaram que o homem a agredia constantemente e a explorava financeiramente e, no dia do fato, partiu para a agressão com golpes de machado", contou o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.
O homem foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares, onde permanece à disposição da Justiça.