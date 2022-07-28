Adolescentes são apreendidos com maconha, crack e cocaína em Cariacica

De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta , a apreensão foi feita pela Força Tática, por volta das 17h.

Os dois adolescentes são suspeitos de integrarem o grupo criminoso que comanda o tráfico nessa região de Cariacica. Os militares foram até o local após denúncias de que bandidos armados da gangue estavam ameaçando moradores do bairro. Os dois foram presos enquanto estavam na rua.