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Muita droga

Adolescentes são apreendidos com maconha, crack e cocaína em Cariacica

Dupla foi encontrada pela PM no bairro Santo Antônio, nesta quarta-feira (27). Eles estavam com 640 buchas de maconha, mais de 400 pinos de cocaína e quase 500 pedras de crack
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2022 às 21:14

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 21:14

A dupla, de 15 e 17 anos, foi encontrada pela Polícia Militar no bairro Santo Antônio, nesta quarta-feira (27)
Adolescentes são apreendidos com maconha, crack e cocaína em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Polícia Militar apreendeu grande quantidade de drogas com dois adolescentes no bairro Santo Antônio, em Cariacica, na tarde desta quarta-feira (27). Eles estavam com 640 buchas de maconha, mais de 400 pinos de cocaína e quase 500 pedras de crack.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a apreensão foi feita pela Força Tática, por volta das 17h.
Os dois adolescentes são suspeitos de integrarem o grupo criminoso que comanda o tráfico nessa região de Cariacica. Os militares foram até o local após denúncias de que bandidos armados da gangue estavam ameaçando moradores do bairro. Os dois foram presos enquanto estavam na rua.
A dupla e o material foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica.

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