Após dia de caos e mortes na Serra, moradores continuam sem ônibus

Vídeo mostra pontos de ônibus lotados na manhã desta quinta-feira (28), em Nova Almeida, na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

A tensão instaurada em Nova Almeida, na Serra , na Grande Vitória , nesta quarta-feira (27), ainda prejudica os moradores que precisam do transporte público nesta quinta-feira (28). Alegando preocupação com a insegurança na comunidade, as empresas de ônibus decidiram interromper o itinerário na região.

Em entrevista à TV Gazeta na manhã desta quinta-feira (28), o capitão Diego D’avilla, subcomandante da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar, afirmou que a corporação ofereceu escolta para a circulação dos coletivos voltar à normalidade.

“Essa não descida dos ônibus à região da Grande Nova Almeida, composta por vários bairros, temos vários moradores, trabalhadores prejudicados. No que compete à Polícia Militar, a gente está enviando esforçados para que os ônibus voltem à normalidade, para trazer a normalidade e trazer segurança para aquela comunidade, para eles voltarem as suas atividades normais”.

O subcomandante ressaltou que os ônibus não estão circulando devido às orientações das empresas responsáveis pelos coletivos. Ele finalizou alegando que a corporação está dialogando com as companhias e com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) em busca de uma resolução para o tema.

“Foi facultado aos ônibus quando adentram na região uma escolta da Polícia Militar, mas, por orientação das empresas, não estão descendo. Durante o dia acreditamos que vamos conversar com as empresas, com a Ceturb e voltar com a normalidade dos ônibus”.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Ceturb-ES informou, na noite desta quinta-feira (28), que os ônibus chegaram a fazer o itinerário normal, no modelo circular, ou seja, sem ficar parado no ponto final, no final da tarde. Entretanto, a partir das 19h, voltaram a retornar na altura do radar em Marbela, por orientação da polícia.

ESCOLAS FECHADAS

A Prefeitura da Serra informou, durante a manhã, que as Unidades de Educação de Nova Almeida, por motivos de segurança de alunos e profissionais, estão fechadas nesta quinta-feira (28). "Assim que a situação for normalizada elas serão reabertas", afirmou em nota.

Às 11h45, o Executivo municipal enviou uma nova nota afirmando que as escolas de Nova Almeida funcionarão normalmente a partir da tarde desta quinta-feira (28), com o reforço da Guarda Municipal.

ENTENDA O CAOS NA COMUNIDADE

Um homem identificado como Jeferson da Silva Oliveira, de 22 anos, morreu em uma ação policial no bairro nesta quarta-feira (27) . Moradores relataram que, em retaliação à morte, criminosos instauraram um toque de recolher obrigando comerciantes a fecharem as lojas.

“Após o fato, um grupo de criminosos amedrontou moradores e comerciantes, tentando impor um toque de recolher. Parte desse grupo fez um movimento na entrada de Nova Almeida, colocou fogo em pneus, para tentar impedir o trânsito. Eles foram dispersos daquela localidade e se dirigiram ao posto da Polícia Militar no bairro, jogaram pedras e fogos de artifício", afirmou o subcomandante Diego D’avilla.

"Três pessoas envolvidas foram detidas, dois deles são conhecidos da guarnição e um foi preso nesta semana duas vezes. Nós temos vários informes de que ele participa do tráfico de drogas e dessas ações para tentar se impor e causar terror" Diego D’avilla - Subcomandante da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar

Outro grupo ainda conseguiu roubar o veículo de um morador. O carro foi encontrado durante a tarde, jogado no Rio Reis Magos, em Nova Almeida.

Em meio à confusão, um homem foi encontrado caído na praça do bairro, baleado. "Socorremos esse outro cidadão que acabou vindo a óbito no hospital. Esse segundo foi resultado de toda essa situação, mas ainda vai ser verificado em qual momento ele foi baleado e de onde partiu o disparo. O que se sabe, até então, é que ele tem passagem por tráfico", Diego D’avilla.

“A gente tem recebido várias informações, nos ajudando, direcionando sobre esses criminosos, mas hoje tivemos registros de mais ameaças. O policiamento continua reforçado e vai permanecer assim enquanto os criminosos estiverem nesse intento”, finalizou o subcomandante.