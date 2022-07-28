Traficante do Rio de Janeiro é preso pela polícia em Itapuã, Vila Velha

Um dos maiores traficantes de drogas da cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro , foi preso no bairro Itapuã , em Vila Velha , nesta quarta-feira (27). Ele é investigado até por ligação com tráfico internacional e estava foragido havia quatro anos.

Os passos do criminoso, que tem 28 anos e não teve a identidade divulgada, estavam sendo mapeados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que descobriu que ele estava vivendo em um imóvel em Itapuã. Sabendo disso, eles repassaram as informações para Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) do Espírito Santo, que foi até o local.

Com o endereço em mãos, a equipe do Deic chegou à residência, mas o imóvel estava desocupado. “Em contato com os vizinhos e com o corretor que alugou o imóvel, identificamos que o suspeito, nesta segunda-feira (25), pediu para fazer o distrato do contrato de aluguel que tinha vigência até novembro deste ano e que havia se mudado no último fim de semana, entre os dias 23 e 24”, explicou o delegado Brenno Andrade, do Departamento Especializado de Investigações Criminais.

Durante as buscas, as equipes abordaram o veículo do suspeito transitando pelas ruas do bairro Itapuã e ele foi abordado. O traficante e o veículo foram entregues aos policiais civis do Rio de Janeiro, que se deslocaram até o Espírito Santo.

O criminoso já foi levado de volta a Campos de Goytacazes.

LIGAÇÃO COM TRÁFICO INTERNACIONAL

Em entrevista coletiva no dia da prisão, o delegado Pedro Emílio Braga, da 146ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, disse que o investigado seria receptador de um canal internacional de fornecimento de carga de entorpecentes.

"Com capilarizações inclusive internacionais. Possui relacionamento com fornecedores de outros países do nosso continente, e, uma vez na posse dessas cargas adquiridas, realiza a distribuição para pontos diversos em Estados diversos do país", afirmou.