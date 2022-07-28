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São Benedito

Confronto entre policiais militares e criminosos assusta moradores em Vitória

Ao menos três confrontos foram registrados no bairro São Benedito. Criminosos soltaram fogos de artifício para anunciar chegada dos militares, segundo a polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2022 às 12:44

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 12:44

Tiroteio entre polícia e criminosos assusta moradores de São Benedito
Tiroteio entre polícia e criminosos assusta moradores de São Benedito Crédito: Oliveira Alves
Criminosos e a Polícia Militar entraram em confronto durante a manhã desta quinta-feira (28), no morro São Benedito, em Vitória. Houve também relato de disparo de fogos de artifício que, de acordo com a polícia, servem para anunciar a chegada das forças de segurança na comunidade. Policiais ocuparam o bairro e o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) deu apoio à ação.
Segundo a PM, carros da corporação chegaram na comunidade para troca de turno no Destacamento de Polícia Militar (DPM), que fica no alto do morro, quando os militares foram atacados por homens armados e houve confronto.
"Os criminosos reagiram à voz de abordagem e teve uma troca de tiros entre os policiais. As equipes prosseguiram em apoio e, no encalço desses indivíduos, fomos recebidos novamente a tiros e teve um outro conflito" falou o subcomandante 1º Batalhão, major Renato Cristelo.
Foram três confrontos em pontos diferentes do bairro. Em um deles, mulheres tentaram impedir a ação da Polícia Militar com gritos e pedradas. Uma delas já foi identificada.
"A gente deve fazer uma representação, junto ao Ministério Público, pela ação dessa mulher contra a polícia. Ela age sempre para defender os criminosos da região, a organização criminosa local que tem por fim o tráfico de drogas", disse o major Cristelo.
Nenhum material foi apreendido e ninguém foi preso. Segundo o major, ninguém ficou ferido durante a ação. Com essas três ocorrências de hoje, a Polícia Militar já registrou 71 confrontos entre policiais e bandidos em comunidades de Vitória em 2022, sendo 17 apenas no mês de julho.
A polícia garantiu que o policiamento no bairro São Benedito foi reforçado. Equipes da Guarda Municipal também reforçaram o patrulhamento no bairro.
"Dá pra entender que a criminalidade está cada vez mais violenta, está tentando inibir as ações policiais. A Polícia Militar não vai desistir, vai continuar sempre no local dela preservando a comunidade de bem que vive naquela região", afirmou o major.

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