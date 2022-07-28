Confronto entre policiais militares e criminosos assusta moradores em Vitória

Tiroteio entre polícia e criminosos assusta moradores de São Benedito Crédito: Oliveira Alves

Criminosos e a Polícia Militar entraram em confronto durante a manhã desta quinta-feira (28), no morro São Benedito, em Vitória . Houve também relato de disparo de fogos de artifício que, de acordo com a polícia, servem para anunciar a chegada das forças de segurança na comunidade. Policiais ocuparam o bairro e o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) deu apoio à ação.

Segundo a PM, carros da corporação chegaram na comunidade para troca de turno no Destacamento de Polícia Militar (DPM), que fica no alto do morro, quando os militares foram atacados por homens armados e houve confronto.

"Os criminosos reagiram à voz de abordagem e teve uma troca de tiros entre os policiais. As equipes prosseguiram em apoio e, no encalço desses indivíduos, fomos recebidos novamente a tiros e teve um outro conflito" falou o subcomandante 1º Batalhão, major Renato Cristelo.

Foram três confrontos em pontos diferentes do bairro. Em um deles, mulheres tentaram impedir a ação da Polícia Militar com gritos e pedradas. Uma delas já foi identificada.

"A gente deve fazer uma representação, junto ao Ministério Público, pela ação dessa mulher contra a polícia. Ela age sempre para defender os criminosos da região, a organização criminosa local que tem por fim o tráfico de drogas", disse o major Cristelo.

Nenhum material foi apreendido e ninguém foi preso. Segundo o major, ninguém ficou ferido durante a ação. Com essas três ocorrências de hoje, a Polícia Militar já registrou 71 confrontos entre policiais e bandidos em comunidades de Vitória em 2022, sendo 17 apenas no mês de julho.

A polícia garantiu que o policiamento no bairro São Benedito foi reforçado. Equipes da Guarda Municipal também reforçaram o patrulhamento no bairro.