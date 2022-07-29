Ônibus do Transcol circulam com escolta da PM em Nova Almeida, na Serra

Ônibus do Transcol estão sendo abordados por policiais, que escoltam os coletivos que entram nos bairros Crédito: TV Gazeta

TV Gazeta, esteve na rotatória de Nova Almeida e apurou que a A repórter Gabriela Martins, da, esteve na rotatória de Nova Almeida e apurou que a Polícia Militar reforçou o policiamento no bairro. Os coletivos que passam pelo local são parados por militares, que conversam com os motoristas e, em seguida, acompanham os ônibus que vão em direção ao interior dos bairros.

A Polícia Militar reforçou o policiamento em Nova Almeida nesta sexta (29) Crédito: TV Gazeta

Tanto a linha 806 quanto a 873 fazem o trajeto pelo bairro Parque das Gaivotas, que foi ponto central dos confrontos entre policiais e criminosos. Veja abaixo os itinerários:

Retornando da rotatória de Nova Almeida:

806 : T. Jacaraipe / Nova Almeida via Parque Gaivotas

: T. Jacaraipe / Nova Almeida via Parque Gaivotas 873: Parque Residencial Nova Almeida / T. Jacaraipe via Parque Das Gaivotas

Circulando com trajeto completo

854 : Praia Grande / T. Jacaraipe via Nova Almeida

: Praia Grande / T. Jacaraipe via Nova Almeida 886: T. Jacaraípe / Bairro Direção via Av. São Pedro



Vídeo mostra pontos de ônibus lotados na manhã desta quinta-feira (28), em Nova Almeida, na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Em entrevista à TV Gazeta na manhã de quinta-feira (28), o capitão Diego D’avilla, subcomandante da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar, afirmou que a corporação ofereceu escolta para a circulação dos coletivos voltar à normalidade.

“Essa não descida dos ônibus à região da Grande Nova Almeida, composta por vários bairros, temos vários moradores, trabalhadores prejudicados. No que compete à Polícia Militar, a gente está enviando esforçados para que os ônibus voltem à normalidade, para trazer a normalidade e trazer segurança para aquela comunidade, para eles voltarem as suas atividades normais”, disse.

ENTENDA O CAOS EM NOVA ALMEIDA

Um homem identificado como Jeferson da Silva Oliveira, de 22 anos, morreu em uma ação policial no bairro nesta quarta-feira (27) . Moradores relataram que, em retaliação à morte, criminosos instauraram um toque de recolher obrigando comerciantes a fecharem as lojas.

“Após o fato, um grupo de criminosos amedrontou moradores e comerciantes, tentando impor um toque de recolher. Parte desse grupo fez um movimento na entrada de Nova Almeida, colocou fogo em pneus, para tentar impedir o trânsito. Eles foram dispersos daquela localidade e se dirigiram ao posto da Polícia Militar no bairro, jogaram pedras e fogos de artifício", afirmou o subcomandante Diego D’avilla.

"Três pessoas envolvidas foram detidas, dois deles são conhecidos da guarnição e um foi preso nesta semana duas vezes. Nós temos vários informes de que ele participa do tráfico de drogas e dessas ações para tentar se impor e causar terror" Diego D’avilla - Subcomandante da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar

Outro grupo ainda conseguiu roubar o veículo de um morador. O carro foi encontrado durante a tarde, jogado no Rio Reis Magos, em Nova Almeida.

Em meio à confusão, um homem foi encontrado caído na praça do bairro, baleado. "Socorremos esse outro cidadão que acabou vindo a óbito no hospital. Esse segundo foi resultado de toda essa situação, mas ainda vai ser verificado em qual momento ele foi baleado e de onde partiu o disparo. O que se sabe, até então, é que ele tem passagem por tráfico", Diego D’avilla.