Suspeito de matar mulher espancada e esfaqueada é preso em Nova Venécia

Um homem de 30 anos, suspeito de matar a companheira Eliana Teodoro de Souza, de 33 anos, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso na tarde desta quinta-feira (28). Elieu Pereira da Silva era procurado pela polícia desde quarta-feira (27), quando um mandado de prisão preventiva foi expedido contra ele pelo crime de feminicídio. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado em um ponto de ônibus no Centro do município e confessou o crime.
Eliana foi encontrada morta dentro de casa, na noite do último domingo (24), no bairro Aeroporto. A vítima estava nua, apresentava sinais de espancamento e marcas de facadas no corpo.
“Ele veio para o município há cinco meses e começou a trabalhar. Três meses depois, conheceu a vítima e os dois foram morar juntos, no bairro Aeroporto”, conta o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, delegado Willian Dobrovoski.
Ao ser abordado pelos policiais na tarde desta quinta-feira, Elieu não ofereceu resistência e foi encaminhado à DHPP de Nova Venécia. Segundo o delegado, o suspeito informou, em depoimento, que no dia do fato se irritou porque, segundo ele, a vítima era usuária de drogas e não tinha mais alimentos em casa.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito disse ainda que, em certo momento, bateu na cabeça da vítima com uma garrafa de bebida. Ele também a espancou com a tampa de uma panela de pressão e, em seguida, a esfaqueou até a morte.
Elieu já havia sido condenado a 21 anos de prisão pelo crime de latrocínio, em Linhares. Ele cumpriu nove anos e, na segunda ‘saidinha’ – benefício de saída temporária – não retornou ao presídio. O suspeito foi autuado por feminicídio e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.