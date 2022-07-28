Suspeito de matar mulher espancada e esfaqueada é preso em Nova Venécia

Eliel Pereira da Silva, de 30 anos, foi preso suspeito de assassinar a companheira Eliana Teodoro de Souza, de 33 anos, em Nova Venécia Crédito: Acervo pessoal

“Ele veio para o município há cinco meses e começou a trabalhar. Três meses depois, conheceu a vítima e os dois foram morar juntos, no bairro Aeroporto”, conta o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, delegado Willian Dobrovoski.

Mulher foi encontrada morta com sinais de espancamento dentro de casa, em Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Reprodução

Ao ser abordado pelos policiais na tarde desta quinta-feira, Elieu não ofereceu resistência e foi encaminhado à DHPP de Nova Venécia. Segundo o delegado, o suspeito informou, em depoimento, que no dia do fato se irritou porque, segundo ele, a vítima era usuária de drogas e não tinha mais alimentos em casa.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito disse ainda que, em certo momento, bateu na cabeça da vítima com uma garrafa de bebida. Ele também a espancou com a tampa de uma panela de pressão e, em seguida, a esfaqueou até a morte.