Bebê encontrada sozinha na rua em Vitória volta a morar com a família

Bebê foi encontrada sozinha no bairro Resistência, em Vitória Crédito: Rafael Zambe

A bebê de um ano e dois meses de idade, que foi encontrada sozinha na rua , na madrugada da última segunda-feira (25), no bairro Resistência, em Vitória , deixou o abrigo no qual estava desde que foi encontrada e voltou a morar com a família.

A informação foi passada pelo Conselho Tutelar de Vitória. O caso está sob segredo de Justiça. Por isso, segundo a instituição, não é possível contar quando a criança voltou para casa. No entanto, os conselheiros fizeram uma reunião e entenderam que, no momento, o melhor para a menina é que ela volte para a família.

Contudo, o caso será acompanhado pela rede assistencial do município e continua a ser investigado, a fim de se entender como e por que a criança saiu para a rua na madrugada.

RELEMBRE O CASO

A menina de um ano foi achada na Rua José Bráz Pantaleão. Um casal que mora na região acionou a Polícia Militar. O homem contou que ouviu o choro da menina por volta das 2h30.

"Eu acordei e olhei pela janela. Vi ela tipo rastejando e não vi ninguém. Trinta e três anos e nunca vi isso na minha vida não", disse o morador, que preferiu não se identificar.

Depois de encontrar a criança, o homem chamou a esposa, que procurou em volta e não achou ninguém que poderia ser responsável pela menina.

"Olhei para o corpinho dela e arrumei uma roupa pra ela. Ela não tinha marca de nada. Parecia que ela tinha comido alguma coisa porque estava com a boca suja. Rodei uns três quarteirões pra ver se tinha alguém perto procurando ela. Coloquei no grupo do WhatsApp, mas ninguém apareceu", contou a mulher. firmam que a menina saiu de casa após um familiar, que possui problemas psicológicos, deixar a porta aberta.

No momento em que foi encontrada e acolhida por moradores do bairro, por volta das 2h30, a criança usava apenas uma fralda. Ela foi levada para a delegacia e depois encaminhada ao Conselho Tutelar, que a levou para um abrigo.

Na ocasião, o Conselho Tutelar afirmou que a menina não tinha marcas de violência, mas passaria por exames. O Disse ainda que a mãe da bebê tem outro filho, de aproximadamente cinco anos de idade, que está na escola e também deve ser acompanhado pela rede de assistência social.

A Polícia Civil informou que o caso foi encaminhado para o 1° Distrito de Polícia de Vitória para "uma melhor apuração dos fatos" e que ninguém foi preso.

PAIS DISSERAM QUE FAMILIAR DEIXOU PORTA ABERTA

Por volta das 8h da segunda-feira, mesmo dia em que a bebê foi achada, os pais da menina foram ao Conselho Tutelar e apresentaram a versão deles sobre o ocorrido. A instituição informou que eles disseram que a menina saiu de casa sozinha.

A porta foi destrancada pelo parente que mora com eles e que costuma sair de madrugada, deixando a casa aberta. Nesse período, a criança teria levantado e ido em direção à rua.