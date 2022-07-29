Corpo de dono de funerária morto no ES foi transportado em caixão e abandonado

Caixão onde corpo do pastor e empresário Carlos Alberto Dias, de 55 anos, foi transportado e abandonado em Marechal Floriano Crédito: Ari Melo

Em nota, a Polícia Militar afirmou que foi acionada no início da manhã desta sexta-feira (29), para verificar um encontro de cadáver no Centro de Marechal Floriano.

"No local os militares localizaram o corpo de um homem, com sinais de violência, na entrada de uma garagem. Segundo informações colhidas no local, a vítima seria dono de uma funerária da região", informou a corporação.

Carlos Alberto Dias, de 55 anos, dono da Funerária das Montanhas, em Marechal Floriano Crédito: Kaique Dias / Reprodução redes sociais

Polícia Militar destacou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido, a perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

Também em nota, a Polícia Civil afirmou que a ocorrência está em andamento e mais detalhes não podem ser passados, por enquanto.

CORPO RETIRADO POR FUNERÁRIA

A Polícia Civil informou também que, após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi recolhido por uma funerária e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

"Em algumas regiões do Estado, como a região Serrana, eventualmente, é a funerária que apoia o transporte de cadáver. No próximo mês, há previsão de todo o recolhimento e transporte cadáver ser efetivado na Região Serrana, com a vinda de uma equipe de auxiliares de perícia para compor o plantão de recolhimento de cadáver em Venda Nova do Imigrante", destacou a corporação.

O CASO

Um homem identificado como Carlos Alberto Dias, de 55 anos, dono de uma funerária em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, e pastor, foi encontrado sem vida e com sinais de violência, na manhã desta sexta-feira (29).

O registro da ocorrência descreve que o corpo foi deixado na entrada de uma garagem e apresentava sinais de crueldade. Havia três fitas plásticas apertando o pescoço da vítima e uma quarta amarrando os pés.