Sesp tira do Ciodes coronel que assinou carta contra o governo

Para o lugar do coronel Evandro chega um outro coronel, mas da reserva da PM. Trata-se de um velho conhecido de aliados do governador Renato Casagrande
(Luciano Rezende e Max Filho
): Oberacy Emmerich Júnior, que atualmente estava na Secretaria de Defesa Social de Itapemirim, no Sul do Estado.
Coronel Emmerich ocupou, até o ano passado, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, durante a gestão tucana na cidade, e foi ainda secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, quando liderada pelo então prefeito Luciano Rezende
(Cidadania).
Foi ainda comandante-geral da Polícia Militar (2009-2011), sendo, portanto, um exímio conhecedor dos conceitos de hierarquia e disciplina que norteiam a instituição, abalada pela paralisação de 2017. "Vamos fazer um estudo para que o Ciodes melhore ainda mais o tempo-resposta das ocorrências e a emergência maior, que é o alerta vermelho. Temos que melhorar a segurança pública do Estado", disse Emmerich, que foi o primeiro diretor do serviço de emergência no ES.
A substituição inesperada no Ciodes suscita dúvidas em quem acompanha a área da Segurança Pública no ES: o governo do Estado perdeu a confiança na maioria dos coronéis da ativa da PM para ocupar uma função tão estratégia na estrutura da segurança ou o currículo do coronel Emmerich, que é experiente e já exerceu a mesma função no passado, foi mais decisivo para a escolha? O tempo dirá.