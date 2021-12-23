Sesp tira do Ciodes coronel que assinou carta contra o governo

Foi ainda comandante-geral da Polícia Militar (2009-2011), sendo, portanto, um exímio conhecedor dos conceitos de hierarquia e disciplina que norteiam a instituição, abalada pela paralisação de 2017. "Vamos fazer um estudo para que o Ciodes melhore ainda mais o tempo-resposta das ocorrências e a emergência maior, que é o alerta vermelho. Temos que melhorar a segurança pública do Estado", disse Emmerich, que foi o primeiro diretor do serviço de emergência no ES.