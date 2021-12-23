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Leonel Ximenes

Sesp tira do Ciodes coronel que assinou carta contra o governo

Centro Integrado de Operações de Defesa Social  (190) passa a ser comandado por um militar que está na reserva

Públicado em 

23 dez 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O coronel Evandro Teodoro de Oliveira (de farda) foi substituído no Ciodes pelo coronel da reserva Oberacy Emmerich Júnior
O coronel Evandro Teodoro de Oliveira (de farda) foi substituído no Ciodes pelo coronel da reserva Oberacy Emmerich Júnior Crédito: Divulgação
Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) promoveu um troca-troca no comando da gerência do Centro Integrado de Operações de Defesa Social, o conhecido Ciodes 190. O coronel Evandro Teodoro de Oliveira, um dos signatários da carta dos coronéis da Polícia Militar que reivindicavam aumento salarial, entre outras demandas, foi exonerado do cargo.
Para o lugar do coronel Evandro chega um outro coronel, mas da reserva da PM. Trata-se de um velho conhecido de aliados do governador Renato Casagrande (Luciano Rezende e Max Filho): Oberacy Emmerich Júnior, que atualmente estava na Secretaria de Defesa Social de Itapemirim, no Sul do Estado.

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Coronel Emmerich ocupou, até o ano passado, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, durante a gestão tucana na cidade, e foi ainda secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, quando liderada pelo então prefeito Luciano Rezende (Cidadania).
Foi ainda comandante-geral da Polícia Militar (2009-2011), sendo, portanto, um exímio conhecedor dos conceitos de hierarquia e disciplina que norteiam a instituição, abalada pela paralisação de 2017. "Vamos fazer um estudo para que o Ciodes melhore ainda mais o tempo-resposta das ocorrências e a emergência maior, que é o alerta vermelho. Temos que melhorar a segurança pública do Estado", disse Emmerich, que foi o primeiro diretor do serviço de emergência no ES.
A substituição inesperada no Ciodes suscita dúvidas em quem acompanha a área da Segurança Pública no ES: o governo do Estado perdeu a confiança na maioria dos coronéis da ativa da PM para ocupar uma função tão estratégia na estrutura da segurança ou o currículo do coronel Emmerich, que é experiente e já exerceu a mesma função no passado, foi mais decisivo para a escolha? O tempo dirá. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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