Morto em terminal era detento do semiaberto e trabalhava no Quartel da PM

Homem estava vestido com uniforme dos internos do sistema penitenciário do Espírito Santo Crédito: Aurélio de Freitas

A companheira de Devid esteve no local do crime e relatou aos militares que o homem tinha passagens criminais e cumpria pena por tráfico de drogas no Presídio de Xuri, mas estava em regime semiaberto.

A Gazeta, em nota, que o interno exercia atividade laboral externa à unidade prisional, no Quartel da A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou à reportagem de, em nota, que o interno exercia atividade laboral externa à unidade prisional, no Quartel da Polícia Militar , na Capital. A pasta explicou que Devid cumpria pena em regime semiaberto na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, no Complexo de Xuri, e deu entrada no sistema prisional por tráfico de drogas em dezembro de 2021.

Homem foi assassinado dentro do Terminal de Campo Grande Crédito: Rodrigo Gomes

Polícia Militar explicou que, ao chegar ao terminal, no bairro Cruzeiro do Sul, para verificar um homicídio por arma de fogo, os militares já encontraram a vítima de 39 anos sem vida e acionaram a perícia da Polícia Civil

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares

INVESTIGAÇÕES

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.