Morto em terminal era detento do semiaberto e trabalhava no Quartel da PM

O homem assassinado com três tiros na manhã desta terça-feira (9) no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, era detento do regime semiaberto e trabalhava no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, em Vitória. A vítima foi identificada como Devid Aguiar dos Santos, de 39 anos.
A companheira de Devid esteve no local do crime e relatou aos militares que o homem tinha passagens criminais e cumpria pena por tráfico de drogas no Presídio de Xuri, mas estava em regime semiaberto.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou à reportagem de A Gazeta, em nota, que o interno exercia atividade laboral externa à unidade prisional, no Quartel da Polícia Militar, na Capital. A pasta explicou que Devid cumpria pena em regime semiaberto na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, no Complexo de Xuri, e deu entrada no sistema prisional por tráfico de drogas em dezembro de 2021.
A Polícia Militar explicou que, ao chegar ao terminal, no bairro Cruzeiro do Sul, para verificar um homicídio por arma de fogo, os militares já encontraram a vítima de 39 anos sem vida e acionaram a perícia da Polícia Civil.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares
INVESTIGAÇÕES
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, finalizou a corporação, em nota.