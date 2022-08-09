Homem é assassinado dentro do Terminal de Campo Grande em Cariacica

Homem estava vestido com uniforme dos internos do sistema penitenciário do Espírito Santo Crédito: Aurélio de Freitas

Um homem foi morto a tiros dentro do Terminal de Campo Grande, em Cariacica , nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (9). A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo ( Ceturb-ES ) disse que, segundo relatos, o atirador foi direto até a vítima e efetuou três disparos – um deles atingiu a cabeça.

TV Gazeta, apurou que a vítima é Devid Aguiar dos Santos. A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que a vítima estava com um uniforme de interno do sistema penitenciário do Espírito Santo. O repórter Aurélio de Freitas, da, apurou que a vítima é Devid Aguiar dos Santos.

Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ) informou que o homem era interno e exercia atividade laboral externa à unidade prisional, no Quartel de Maruípe, em Vitória. "Ele cumpria pena em regime semiaberto na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, no Complexo de Xuri. Entrada no sistema prisional em dezembro de 2021 pelos artigos 33 e 40, Lei 11.343/06", afirmou a nota.

De acordo com a Ceturb-ES, após os disparos, vigilantes que atuam no terminal acionaram a polícia, mas o homem já estava morto. "As imagens do ocorrido já estão sendo separadas para ajudar a polícia na apuração do fato", comunicou a companhia, em nota.

Homem foi assassinado dentro do Terminal de Campo Grande Crédito: Rodrigo Gomes

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.