Suspeito de matar jovem em bar de Piúma é preso em Rondônia

A detenção foi realizada durante cumprimento de mandado de prisão preventiva, após trocas de informações entre a Delegacia de Polícia (DP) de Piúma e a Polícia Civil de Rondônia (PCRO).
Segundo as informações divulgadas pela Polícia Civil, após a prisão, os policiais de Piúma realizaram a oitiva e, depois, o homem foi encaminhado ao sistema prisional de Rondônia. “Durante o depoimento, o suspeito informou que foi até a casa de uma ex-companheira e tiveram uma briga. Após isso, ele foi até um bar na região, onde conheceu a vítima e começaram a beber juntos”, divulgou a corporação.
A titular da Delegacia de Polícia de Piúma, delegada Rosane Cysneiros, informou o que aconteceu. "Eles estavam bebendo quando a vítima perguntou se ele tinha droga, mas ele negou. Após alguns minutos, a vítima comentou que tinha dado 20 reais para um cidadão, que saiu para comprar as drogas, mas não voltou", contou.
Em depoimento, o suspeito também disse à polícia que a vítima o convenceu a ir até a casa do homem que seria responsável pela compra dos entorpecentes. “No percurso, eles começaram a discutir, a vítima o ameaçou e eles se separaram. Lucas Pereira voltou ao bar e o investigado foi para a casa dele”, comunicou a PC.
De acordo com a polícia, na residência, e com medo das ameaças, o homem pegou uma faca, foi até o bar, esfaqueou a vítima até a morte e fugiu. O inquérito policial sobre o caso foi finalizado e será encaminhado ao Poder Judiciário.