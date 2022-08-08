Suspeito de matar jovem em bar de Piúma é preso em Rondônia

Um homem de 36 anos foi preso no município de Pimenta Bueno, em Rondônia , no último sábado (6). Ele é suspeito de ter assassinado, à facadas, Lucas Pereira de 22 anos, na Praia de Acaiaca, em Piúma , no último dia 10 de julho.

A Polícia Civil do ES atuou na ação que culminou na prisão de um homem de 36 anos Crédito: Carlos Alberto Silva

A detenção foi realizada durante cumprimento de mandado de prisão preventiva, após trocas de informações entre a Delegacia de Polícia (DP) de Piúma e a Polícia Civil de Rondônia (PCRO).

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Civil , após a prisão, os policiais de Piúma realizaram a oitiva e, depois, o homem foi encaminhado ao sistema prisional de Rondônia. “Durante o depoimento, o suspeito informou que foi até a casa de uma ex-companheira e tiveram uma briga. Após isso, ele foi até um bar na região, onde conheceu a vítima e começaram a beber juntos”, divulgou a corporação.

A titular da Delegacia de Polícia de Piúma, delegada Rosane Cysneiros, informou o que aconteceu. "Eles estavam bebendo quando a vítima perguntou se ele tinha droga, mas ele negou. Após alguns minutos, a vítima comentou que tinha dado 20 reais para um cidadão, que saiu para comprar as drogas, mas não voltou", contou.

Em depoimento, o suspeito também disse à polícia que a vítima o convenceu a ir até a casa do homem que seria responsável pela compra dos entorpecentes. “No percurso, eles começaram a discutir, a vítima o ameaçou e eles se separaram. Lucas Pereira voltou ao bar e o investigado foi para a casa dele”, comunicou a PC.

Uma faca foi utilizada no crime cometido em Piúma Crédito: Divulgação \ PCES