Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fugiu para o Norte

Suspeito de matar jovem em bar de Piúma é preso em Rondônia

O detido é investigado pela morte do jovem Lucas Pereira, de 22 anos, em Piúma, no último dia 10 de julho; ele foi detido na cidade de Pimenta Bueno (RO)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

08 ago 2022 às 19:41

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 19:41

Um homem de 36 anos foi preso no município de Pimenta Bueno, em Rondônia, no último sábado (6). Ele é suspeito de ter assassinado, à facadas, Lucas Pereira de 22 anos, na Praia de Acaiaca, em Piúma, no último dia 10 de julho.
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
A Polícia Civil do ES atuou na ação que culminou na prisão de um homem de 36 anos Crédito: Carlos Alberto Silva
A detenção foi realizada durante cumprimento de mandado de prisão preventiva, após trocas de informações entre a Delegacia de Polícia (DP) de Piúma e a Polícia Civil de Rondônia (PCRO).
Segundo as informações divulgadas pela Polícia Civil, após a prisão, os policiais de Piúma realizaram a oitiva e, depois, o homem foi encaminhado ao sistema prisional de Rondônia. “Durante o depoimento, o suspeito informou que foi até a casa de uma ex-companheira e tiveram uma briga. Após isso, ele foi até um bar na região, onde conheceu a vítima e começaram a beber juntos”, divulgou a corporação.
A titular da Delegacia de Polícia de Piúma, delegada Rosane Cysneiros, informou o que aconteceu. "Eles estavam bebendo quando a vítima perguntou se ele tinha droga, mas ele negou. Após alguns minutos, a vítima comentou que tinha dado 20 reais para um cidadão, que saiu para comprar as drogas, mas não voltou", contou.
Em depoimento, o suspeito também disse à polícia que a vítima o convenceu a ir até a casa do homem que seria responsável pela compra dos entorpecentes. “No percurso, eles começaram a discutir, a vítima o ameaçou e eles se separaram. Lucas Pereira voltou ao bar e o investigado foi para a casa dele”, comunicou a PC.
Suspeito de matar jovem em bar de Piúma é preso em Rondônia
Uma faca foi utilizada no crime cometido em Piúma Crédito: Divulgação \ PCES
De acordo com a polícia, na residência, e com medo das ameaças, o homem pegou uma faca, foi até o bar, esfaqueou a vítima até a morte e fugiu. O inquérito policial sobre o caso foi finalizado e será encaminhado ao Poder Judiciário.

Veja Também

Homem é preso suspeito de invadir casa e agredir ex-mulher em Piúma

Dupla rende funcionários e "faz a limpa" em loja de celulares de Piúma

Polícia prende três suspeitos da morte de jovem em Piúma

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Piúma Polícia Civil ES Sul Rondônia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Os 5 países mais seguros para mulheres viajarem sozinhas em 2026 — e quais deles estão na América Latina
Imagem de destaque
Ciclone e frente fria devem trazer chuvas e ventos fortes ao ES
Imagem de destaque
Aposentada prepara cachorros-quentes para romaria: 'Cheguei a fazer até mil'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados