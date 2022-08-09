PM preso por matar jovem na Serra tem histórico de crimes

O policial militar Lucas de Figueiredo Pereira, 37 anos, tem longo histórico de ocorrências Crédito: Divulgação Polícia Civil

Preso suspeito de matar um jovem em uma distribuidora de bebidas da Serra durante uma briga por pino de cocaína , o soldado da Polícia Militar Lucas de Figueiredo Pereira, de 37 anos, conta com uma ficha extensa. Ele é investigado por agredir um frentista, dar tiro para o alto por não concordar com o valor da conta e até por atirar em um homem por causa do resultado de um jogo de sinuca.

TIRO PARA O ALTO E CORONHADA

AGRESSÃO A FRENTISTA

No dia 1º de setembro de 2021, em um posto de gasolina de Jardim Camburi, ele também se envolveu em uma confusão com um frentista . À época, o jovem relatou que havia acabado de chegar para trabalhar quando foi agredido pelo militar, sem nenhuma explicação. Disse ainda que foi revistado pelo policial e se sentiu humilhado porque estava em seu local de trabalho.

"Ele chegou sem falar nada. Já me deu uma coronhada na cara, me jogou no chão e disse que eu era traficante e vagabundo e que ele era policial. Ele disse: 'Você vai ver, você vai ver'. Eu todo uniformizado, ele jogou meu colete na água, me fez tirar a botina, me humilhou no serviço. Eu vim trabalhar para levar o pão de cada dia para os meus meninos e o cara faz isso comigo?", lamentou.

Um vídeo obtido pela reportagem mostra parte da abordagem do policial militar ao frentista no posto de combustíveis localizado na Avenida Norte-Sul. Veja:

Na Delegacia Regional de Vitória, o policial militar apresentou uma pequena quantidade de maconha que teria sido apreendida com o jovem de 23 anos. Por isso, o trabalhador acabou autuado por posse de drogas, mas foi liberado após assinar um termo circunstanciado (TC).

Já o PM deixou a unidade da Polícia Civil pela porta da frente no final da tarde e foi levado por policiais em uma viatura para a Corregedoria da corporação. Na ocasião, a PM informou que abriu um inquérito para apurar o ocorrido, mas que o agente continuava exercendo suas atividades normalmente até o resultado da investigação.

TIRO EM JOGO DE SINUCA

De acordo com informações repassadas pelo homem ferido aos policiais militares, a partida corria normalmente até o momento em que eles começaram a discutir. Na sequência, o rival na mesa efetuou o disparo, que atravessou o calcanhar da vítima. O disparo fez com que as demais pessoas no local saíssem dali e foi nesse momento que o homem que atirou conseguiu fugir em um Renault Sandero de cor branca.

À época, ainda no depoimento dado aos militares, a vítima, de 41 anos, não soube informar a identificação da pessoa que havia atirado nele. No local, os policiais também questionaram se o autor do disparo era conhecido, mas não obtiveram resposta.

ASSASSINATO POR PINO DE COCAÍNA

Por último, o caso da distribuidora de bebidas em Hélio Ferraz, na Serra. O delegado informou que no dia do crime, em 18 de junho deste ano, por volta de 3h30, o policial chegou sozinho à distribuidora, sentou no balcão e pediu uma dose de uísque. Logo depois, ele discutiu com Fernando Santos de Aquino, de 23 anos, porque pegou um pino de cocaína dela.

"Após ingerir a dose de uísque, ele pegou um pino de cocaína que estava em cima do balcão da distribuidora e era da vítima para seu consumo e foi até o banheiro. Ao retornar do banheiro, a vítima se levantou e foi ao encontro do Lucas cobrar a quantia devida pelo pino de cocaína. Fato que fez com que o Lucas ignorasse a situação e passasse a chamar ele de "cachorro morto" e "zóio torto" zombando de uma deficiência que a vítima tinha no seu olho esquerdo", contou o delegado.

Após zombar da vítima, o PM, segundo o delegado, ainda empurrou Fernando, que caiu no chão. Ele se levantou do chão e deu um soco em Lucas e os dois entraram em luta corporal. "Foi nesse momento que o Lucas sacou a arma de fogo, encostou na costela da vítima e efetuou um único disparo fazendo com que a vítima fosse a óbito no local", disse o delegado. Após o crime, o soldado da PM saiu com a arma à mostra e fugiu no seu carro.

Fernando Santos de Aquino, de 23 anos, foi morto pelo Policial Militar Lucas de Figueiredo Pereira, 37 anos, no dia 18 de junho, na Serra Crédito: Divulgação Polícia Civil

"Esse vasto histórico de ocorrências corroborado com o fato do policial, no dia 18 de junho de 2022, estar no seu período de folga em um ambiente frequentado constantemente por traficantes, fato incompatível com a função que ele ocupa. Além disso, após crime, ele não ter comunicado os fatos ao Ciodes e ao seu superior hierárquico foram fatores que fundamentaram a decretação da prisão temporária na fase de investigação e a prisão preventiva após a denúncia", disse o delegado Sandi Mori.