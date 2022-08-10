Ladrão faz limpa em cozinha de casa e leva até fogão e geladeira no ES

O crime aconteceu na localidade de Córrego Água Limpa. A mulher de 47 anos contou aos policiais que ficou fora de casa da manhã de segunda-feira (8) até a manhã desta terça-feira. Ao chegar na residência, se deparou com o portão da casa arrombado. Além dos eletrodomésticos, também foram levadas dez sacas de milho que estavam no terreiro.