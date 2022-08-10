Ladrão faz limpa em cozinha de casa e leva até fogão e geladeira no ES

Uma moradora de Ibatiba, na Região do Caparaó, ficou fora de casa por um dia e, quando retornou, encontrou ao portão da residência arrombado e a cozinha vazia. Segundo ocorrência registrada pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (9), foram furtados uma botija de gás, fogão e geladeira da cozinha do imóvel.
O crime aconteceu na localidade de Córrego Água Limpa. A mulher de 47 anos contou aos policiais que ficou fora de casa da manhã de segunda-feira (8) até a manhã desta terça-feira. Ao chegar na residência, se deparou com o portão da casa arrombado. Além dos eletrodomésticos, também foram levadas dez sacas de milho que estavam no terreiro.
Questionada pelos militares, a mulher explicou que não desconfiava de quem poderia ter cometido o furto.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil explicou, por nota, que em casos em que não há detidos em flagrante, como esse, a vítima deve registrar o fato, indo presencialmente a uma delegacia ou por meio da Delegacia On-line, para que o crime seja investigado. A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181).