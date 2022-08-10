Jovem é preso por roubar celulares e vender para lojas em Guarapari

Celular roubado por suspeito foi encontrado em loja que vende smartphones usados em Guarapari Crédito: Divulgação

Um jovem de 20 anos, suspeito de roubar sete pessoas no mesmo mês em Guarapari , na Região Metropolitana da Grande Vitória, foi preso na última quinta-feira (4). As investigações da Polícia Civil apontam haver envolvimento de lojas do município, por receptação – os aparelhos roubados estariam sendo repassados para esses estabelecimentos. O rapaz não teve o nome divulgado.

Polícia Civil informou que todos os roubos foram praticados pelo jovem no mês de dezembro de 2021. A corporação chegou ao suspeito porque um dos aparelhos roubados tinha um aplicativo que ajudou a identificá-lo.

Titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guaparari, o delegado Guilherme Eugênio disse que o suspeito teria roubado de adolescentes a idosos.

"O ladrão que prendemos não rouba exclusivamente celulares. Ele rouba tudo, de qualquer tipo de vítima. O primeiro roubo dele teve como vítimas um casal de adolescentes, que estavam namorando em uma praia e tiveram os telefones roubados no dia 5 de dezembro de 2021. O segundo roubo se deu no dia 20 de dezembro de 2021 e teve como vítimas um casal adulto, que tem filhos e teve o carro e todos os demais pertences roubados", disse o delegado.

Segundo a Polícia Civil, utilizando o carro roubado do casal, o suspeito praticou mais crimes. Um motorista de aplicativo, alvo de um dos assaltos, chegou a ser sequestrado. "O ladrão praticou mais dois roubos a transeuntes, dois idosos que transitavam pelas ruas de Guarapari", disse o delegado.

"Por fim, na noite de Natal, esse criminoso, com a ajuda de comparsas, solicitou uma corrida de aplicativo, sequestrou o motorista e roubou o carro dele e outros pertences, visando, mais uma vez, usar o carro roubado para a prática de crimes" Guilherme Eugênio - Delegado titular da Deic de Guaparari

SUSPEITA DE REDE DE RECEPTAÇÃO

Um dos celulares roubados pelo suspeito foi encontrado pela polícia dentro de uma loja que vende smartphones usados em Guarapari. No local, outros dois telefones roubados foram encontrados.

O dono da loja chegou a ser levado à delegacia em dezembro do ano passado, mas não houve prisão em flagrante porque não era possível comprovar se ele sabia que os aparelhos eram roubados.

Pelo menos três lojistas da cidade são suspeitos de fazer parte desse esquema de venda de celulares das vítimas de roubos. Segundo a polícia, é uma rede complexa, responsável pela compra, conserto, desbloqueio e revenda desses aparelhos. Alguns dos lojistas foram alvo de mandados de busca e apreensão.

"Para que haja desbloqueio de um Iphone, o criminoso tem que entregar o aparelho roubado para o receptador com o chip original, da vítima. Quando a vítima já cancelou aquele chip e confeccionou um novo com aquele número, o lojista tem uma oportunidade. Quando a vítima passa a utilizar o número original dela, o criminoso passa a dirigir mensagens para ela, passando-se pelo fabricante do celular, falando que para que o criminoso não use o aparelho ele precisa que a vítima informe determinados dados, que são aqueles dos quais ele vai precisar para recuperar esse aparelho", explicou o delegado.

A Polícia vai seguir investigando o esquema para identificar outros suspeitos de participação na rede criminosa.