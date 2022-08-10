Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Vitória

Mãe acusada de matar filho recém-nascido a tesourada no ES vai a júri

Julgamento será na próxima segunda-feira (18), às 9h. Na época do crime, em 2015, Michelle Ribeiro Passos disse que matou a criança porque o marido não queria mais filhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2022 às 08:05

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 08:05

Michelle Ribeiro Passos foi presa em 2015 depois de matar o filho recém-nascido a golpes de tesoura
Michelle Ribeiro Passos foi presa em 2015 depois de matar o filho recém-nascido a golpes de tesoura Crédito: Divulgação
Michelle Ribeiro Passos, presa em 2015 acusada de matar o filho recém-nascido a golpes de tesoura no bairro Itararé, em Vitória, vai a júri popular. O julgamento está marcado para a próxima segunda-feira (15), a partir das 9h. Na época do crime, a mulher alegou que o bebê havia nascido morto, mas a perícia comprovou que a criança foi assassinada.
Michelle deu à luz no banheiro da casa dela e é acusada de, logo após o parto, ter matado o bebê. Conforme divulgado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), ela teria cometido o crime por medo de perder o marido, que não queria mais filhos. O golpe atingiu o coração do bebê.
Em depoimento à polícia quando foi presa, em 2015, Michelle alegou que engravidou sem querer e que, no mês de maio, foi obrigada pelo marido a fazer um teste de gravidez, já que ele desconfiou que ela havia ganhado peso. Sabendo que ele não queria mais filhos, ela falsificou o resultado do exame para que desse negativo e escondeu a gravidez.
A mulher contou na época que, por volta de 3 horas do dia 2 de junho, começou a sentir fortes dores e foi ao banheiro. A auxiliar contábil acabou dando à luz na privada e pegou uma tesoura para cortar o cordão umbilical. Percebendo que o bebê estava vivo, ela usou a tesoura para golpear o corpo do recém-nascido.
O marido ouviu barulhos vindo do banheiro e surpreendeu a esposa tirando o bebê de dentro do vaso. Ele chamou a polícia e a mulher contou, a princípio, que não sabia que estava grávida e que a criança havia nascido morta.
No entanto, exames da perícia da Polícia Civil comprovaram que os golpes contra o bebê foram dados enquanto ele ainda estava vivo. Michelle foi presa e autuada por homicídio por motivação torpe.

O outro lado

Em nota, a defesa de Michelle Ribeiro Passos informou que "recorreu da sentença em plenário, por entender que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos" por ter desconsiderado "o estado puerperal (relativo ao pós-parto) pelo qual passou a acusada na ocasião".

Atualização

06/12/2022 - 4:00
Após a publicação da reportagem, a defesa informou que recorreu da decisão, que desconsiderou o estado puerperal da acusada. O texto foi atualizado.

Veja Também

Menina é espancada e tem cabelo raspado por garoto de 12 anos em Vila Velha

PRF apreende 119 tabletes de maconha em “carro de aplicativo” em Linhares

PM preso por matar jovem na Serra tem histórico de crimes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Grande Vitória MPES Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imigrantes são presos nos EUA, mas é a decência que sai algemada
Geórgia Mendonça, Thais Medeiros e Karen Moro
The Store e Geórgia Mendonça lançam collab de moda e arte em Vitória
Imagem de destaque
Tribunal do ES vai interrogar juízes em ação penal por venda de sentença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados