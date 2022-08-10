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Crime na Capital

"Nenhum pai quer ver o corpo do filho jogado", desabafa pai em Vitória

Matheus Rocha, 26 anos, foi encontrado morto em uma mata de difícil acesso. Helicóptero do Notaer foi acionado para tirar o corpo do local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2022 às 16:57

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 16:57

O pai de Matheus Rocha da Silva, de 26 anos — jovem encontrado morto em mata de difícil acesso em Vitória — fez um desabafo emocionante enquanto acompanha o trabalho dos bombeiros na remoção do corpo. Ele, que pediu para não ser identificado, disse que veio da Bahia para Vitória, quando soube do desaparecimento do filho. Comentou que Matheus seria usuário de drogas, mas não entende a crueldade com a qual o jovem foi morto, já que os criminosos também colocaram fogo em parte do corpo do rapaz.
"Nenhum pai quer ver o filho queimado, jogado em um matagal, morto"
Pai de Matheus - Em entrevista à TV Gazeta
Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, o pai, emocionado, contou que o corpo de Matheus foi encontrado por uma prima. "Vimos um local queimado, um par de sandálias e vimos as roupas. Quem fez (o crime), foi deixando um rastro até chegar ao corpo", detalhou.
Pai chora a morte de filho em Vitória
Pai chora a morte de filho em Vitória Crédito: Montagem | Oliveira Alves | Arquivo pessoal

LUTA CONTRA AS DROGAS

Matheus Silva chegou a ficar alguns dias na Bahia para tentar se recuperar do vício, mas acabou vindo embora para o Espírito Santo. Segundo o pai, o jovem trabalhava, mas perdeu o emprego e acabou voltando a usar drogas. "Foi só caindo", lamentou.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, como o corpo do jovem estava em uma área de difícil acesso, o helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreos (Notaer) auxiliou nos trabalhos de remoção. Por volta de 12h25, o corpo de Matheus foi retirado do local pela aeronave e levado até o heliponto da Rodoviária de Vitória, onde o veículo do DML da Polícia Civil já aguardava.
Em nota, a Polícia Civil explicou que o caso está sendo investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Nenhum suspeito foi detido até o momento.

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