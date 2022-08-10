Dupla acaba presa após postar vídeo ostentando armas em Colatina

Dois jovens de 20 anos foram detidos na tarde desta quarta-feira (10), em uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Os suspeitos, segundo a corporação, aparecem em um vídeo publicado nas redes sociais, ostentando armas, entre elas uma submetralhadora de fabricação caseira, que também foi apreendida na operação (Veja no vídeo acima).
“Nós abordamos um indivíduo que estava em frente a uma casa com um rádio de comunicação. Ele correu para a casa, mas nós conseguimos prender ele e outro indivíduo que estava na residência. Normalmente um fica de vigia, e eles usam esse rádio para avisar o outro, mas dessa vez não tiveram êxito", afirmou o Cabo Anderson Ribeiro, da Polícia Militar.
Na residência, os policiais encontraram uma das armas que aparece no vídeo gravado pelos suspeitos, uma submetralhadora caseira, além de dois carregadores alongados, 100 pinos de crack, uma balança e materiais para embalar drogas. Segundo a Polícia Militar, na semana passada, os policiais já tinham encontrado um revólver, que também aparece nas imagens.
Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Colatina. “Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com os dois suspeitos conduzidos, ambos de 20 anos”, disse a corporação, por nota.