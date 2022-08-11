Jovem é assassinado a tiros em Cachoeiro de Itapemirim

Um rapaz de 20 anos foi morto a tiros no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, Wanderson Bruno Clemente Cardoso chegou a ser socorrido por populares para um hospital da cidade, mas não resistiu.
O crime aconteceu na Rua Helena Paes Marcondes Souza, por volta das 23h40. De acordo com boletim de ocorrência da PM, Wanderson foi atingido por tiros na região da cabeça e das costas. Ele foi socorrido por populares para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro, mas deu entrada já sem vida na unidade.
No local do crime, os militares recolheram munições de calibre 380. A corporação informou que a motivação e autoria ainda são desconhecidas.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim estão em andamento e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população pode ajudar na investigação denunciando através do Disque-Denúncia (181).