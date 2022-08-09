Vídeo mostra quando bandidos rendem mulher e roubam moto em Cachoeiro

Uma motociclista foi rendida por dois criminosos e teve a moto levada em um assalto na Avenida Yunes Depes, bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (8). Câmeras de videomonitoramento registraram a dupla fugindo no veículo, sem capacete.
Na imagem é possível ver quando a mulher senta na moto para sair e a dupla, que andava pela calçada, se aproxima e toma o veículo, uma Honda Biz de cor vermelha. Segundo o registro da Polícia Militar, a vítima contou que foi rendida por um rapaz moreno, que estava armado e usando blusa do Flamengo, e outro suspeito.
Após comunicar o roubo à polícia, às 18h a Polícia Militar encontrou a moto roubada com dois suspeitos em um condomínio no bairro Gilson Carone. Ao ver os militares, eles abandonaram a Honda Biz e fugiram em meio à vegetação. A PM disse que o garupa estava armado. Os suspeitos não foram localizados.
A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim e que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados.