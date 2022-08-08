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Tragédia

Família de diarista atropelada em Cachoeiro espera por Justiça

Flávia do Nascimento Leandro Luparelli, de 36 anos, foi atropelada por um carro e depois por uma moto na noite do último sábado, na BR 482, em Morro Grande
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 ago 2022 às 14:43

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 14:43

Flavia do Nascimento Leandro Luparelli morreu após ter sido atropelada na noite de sábado (6)
Flavia do Nascimento Leandro Luparelli morreu após ter sido atropelada duas vezes na noite de sábado (6) Crédito: Reprodução/TV Gazeta/Facebook
Vítima de um atropelamento na noite do último sábado (6), Flávia do Nascimento Leandro Luparelli, de 36 anos, era diarista e na noite do acidente seguia para a casa da irmã, Fabiana Nascimento Leandro, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ela foi atropelada por um carro. O motorista não prestou socorro e uma moto, que seguia na via, também a atropelou na pista.
O acidente aconteceu na BR 482, na localidade de Morro Grande, onde Flávia residia com três filhos, de 16, 12 e 5 anos. Segundo a irmã de Flávia, ela iria com a filha de 12 anos para sua casa, no bairro Coramara, e iriam sair à noite.
“Ela iria pegar o ônibus por volta das 19h50. Ela atravessou e já foi pega no acostamento. Ela, uma sobrinha e a filha iam sair. Estamos acolhendo nossos sobrinhos, estão arrasados”, conta a irmã, Fabiana Nascimento Leandro.
Flávia do Nascimento Leandro era natural de Cachoeiro de Itapemirim e viúva. Ela foi sepultada no domingo (7), no bairro Coronel Borges.
Para a irmã, se o motorista tivesse prestado socorro à vítima, ela poderia não ter sido novamente atropelada pela moto e talvez, o desfecho seria diferente. “Queremos justiça, que eles paguem pelo que fizeram. Se o motorista ao menos prestasse socorro, o motociclista não teria atingido ela, talvez estaria no hospital, ferida, mas viva”, disse Fabiana Nascimento Leandro.

O ACIDENTE

Flávia do Nascimento Leandro Luparelli foi atropelada por um carro e, em seguida, por uma motocicleta. Tanto o condutor do carro, quanto o piloto da moto, não permaneceram no local.
Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com a filha, uma adolescente, e no momento em que foram atravessar para chegar no ponto de ônibus, um carro atropelou a mulher no acostamento. Na sequência ela foi lançada para o meio da via. O condutor não parou para prestar socorro.
Uma motocicleta que vinha logo atrás e passou por cima do corpo da mulher. O motociclista e o passageiro caíram, porém, o condutor da moto levantou, pegou a motocicleta e saiu do local.
O garupa da motocicleta, identificado por Paulo Roberto Florêncio, de 55 anos, foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e morreu após dar entrada no local, segundo a assessoria de imprensa da unidade. O caso, segundo a Polícia Civil, seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim, para identificar os suspeitos.

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