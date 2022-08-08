Família de diarista atropelada em Cachoeiro espera por Justiça

Flavia do Nascimento Leandro Luparelli morreu após ter sido atropelada duas vezes na noite de sábado (6) Crédito: Reprodução/TV Gazeta/Facebook

O acidente aconteceu na BR 482, na localidade de Morro Grande, onde Flávia residia com três filhos, de 16, 12 e 5 anos. Segundo a irmã de Flávia, ela iria com a filha de 12 anos para sua casa, no bairro Coramara, e iriam sair à noite.

“Ela iria pegar o ônibus por volta das 19h50. Ela atravessou e já foi pega no acostamento. Ela, uma sobrinha e a filha iam sair. Estamos acolhendo nossos sobrinhos, estão arrasados”, conta a irmã, Fabiana Nascimento Leandro.

Flávia do Nascimento Leandro era natural de Cachoeiro de Itapemirim e viúva. Ela foi sepultada no domingo (7), no bairro Coronel Borges.

Para a irmã, se o motorista tivesse prestado socorro à vítima, ela poderia não ter sido novamente atropelada pela moto e talvez, o desfecho seria diferente. “Queremos justiça, que eles paguem pelo que fizeram. Se o motorista ao menos prestasse socorro, o motociclista não teria atingido ela, talvez estaria no hospital, ferida, mas viva”, disse Fabiana Nascimento Leandro.

O ACIDENTE

Flávia do Nascimento Leandro Luparelli foi atropelada por um carro e, em seguida, por uma motocicleta. Tanto o condutor do carro, quanto o piloto da moto, não permaneceram no local.

Segundo a Polícia Militar , a vítima estava com a filha, uma adolescente, e no momento em que foram atravessar para chegar no ponto de ônibus, um carro atropelou a mulher no acostamento. Na sequência ela foi lançada para o meio da via. O condutor não parou para prestar socorro.

Uma motocicleta que vinha logo atrás e passou por cima do corpo da mulher. O motociclista e o passageiro caíram, porém, o condutor da moto levantou, pegou a motocicleta e saiu do local.