Família de diarista atropelada em Cachoeiro espera por Justiça

Vítima de um atropelamento na noite do último sábado (6), Flávia do Nascimento Leandro Luparelli, de 36 anos, era diarista e na noite do acidente seguia para a casa da irmã, Fabiana Nascimento Leandro, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ela foi atropelada por um carro. O motorista não prestou socorro e uma moto, que seguia na via, também a atropelou na pista.
O acidente aconteceu na BR 482, na localidade de Morro Grande, onde Flávia residia com três filhos, de 16, 12 e 5 anos. Segundo a irmã de Flávia, ela iria com a filha de 12 anos para sua casa, no bairro Coramara, e iriam sair à noite.
“Ela iria pegar o ônibus por volta das 19h50. Ela atravessou e já foi pega no acostamento. Ela, uma sobrinha e a filha iam sair. Estamos acolhendo nossos sobrinhos, estão arrasados”, conta a irmã, Fabiana Nascimento Leandro.
Flávia do Nascimento Leandro era natural de Cachoeiro de Itapemirim e viúva. Ela foi sepultada no domingo (7), no bairro Coronel Borges.
Para a irmã, se o motorista tivesse prestado socorro à vítima, ela poderia não ter sido novamente atropelada pela moto e talvez, o desfecho seria diferente. “Queremos justiça, que eles paguem pelo que fizeram. Se o motorista ao menos prestasse socorro, o motociclista não teria atingido ela, talvez estaria no hospital, ferida, mas viva”, disse Fabiana Nascimento Leandro.
O ACIDENTE
Flávia do Nascimento Leandro Luparelli foi atropelada por um carro e, em seguida, por uma motocicleta. Tanto o condutor do carro, quanto o piloto da moto, não permaneceram no local.
Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com a filha, uma adolescente, e no momento em que foram atravessar para chegar no ponto de ônibus, um carro atropelou a mulher no acostamento. Na sequência ela foi lançada para o meio da via. O condutor não parou para prestar socorro.
Uma motocicleta que vinha logo atrás e passou por cima do corpo da mulher. O motociclista e o passageiro caíram, porém, o condutor da moto levantou, pegou a motocicleta e saiu do local.
O garupa da motocicleta, identificado por Paulo Roberto Florêncio, de 55 anos, foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e morreu após dar entrada no local, segundo a assessoria de imprensa da unidade. O caso, segundo a Polícia Civil, seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim, para identificar os suspeitos.