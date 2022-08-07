Mulher morre após ser atropelada por carro e por moto em Cachoeiro

Uma mulher, de 36 anos, identificada como Flavia do Nascimento Leandro Luparelli, morreu após ter sido atropelada na noite desse sábado (6), na BR 482, no bairro Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado . Inicialmente, ela foi atropelada por um carro e, em seguida, por uma moto. Tanto o condutor do carro, quanto o piloto da moto, não permaneceram no local.

Flavia do Nascimento Leandro Luparelli morreu após ter sido atropelada na noite de sábado (6) Crédito: Reprodução/TV Gazeta/Facebook

Segundo a Polícia Militar, quando uma guarnição da PM chegou ao local, já havia uma ambulância do Samu prestando atendimento a um homem.

Segundo as apurações, a vítima estava junto com a filha, uma adolescente, no momento em que as duas foram atravessar a via para chegar no ponto de ônibus. Quando terminaram a travessia, continuaram caminhando pelo acostamento, sendo que a adolescente estava próximo à canaleta de água e sua mãe próximo à linha divisória do acostamento com a pista de rolamento. Em certo momento, segundo a PM informou, um carro atropelou a mulher no acostamento, que foi lançada para o meio da via.

O condutor não parou para prestar socorro e tomou destino ignorado. Devido ao fato, a filha correu para casa e pediu socorro. Populares disseram que o homem que estava na ambulância do Samu era o garupa de uma motocicleta que vinha logo atrás e passou por cima do corpo da mulher. O motociclista e o passageiro caíram, porém, o condutor da moto levantou, pegou a motocicleta e tomou destino ignorado.

O garupa da motocicleta, identificado por Paulo Roberto Florêncio, de 55 anos, foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e morreu após dar entrada no local, segundo a assessoria de imprensa da unidade.

A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim, para identificar os suspeitos.

ACIDENTE COM TRÊS CARROS DEIXA QUATRO PESSOAS FERIDAS

Na Rodovia do Frade, em Cachoeiro, houve um acidente envolvendo três carros e que deixou quatro pessoas feridas, por volta das 18h20 de sábado (6).

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência que fica na rodovia ES 488, em Urtiga. Para os militares, o condutor e a passageira do veículo Fox relataram que trafegavam sentido Itapemirim x Cachoeiro de Itapemirim, quando um Uno realizou uma ultrapassagem e colidiu em um Tucson que seguia sentido Cachoeiro x Itapemirim. "Este terceiro carro perdeu o controle e colidiu no veículo das testemunhas. O condutor do Tucson fugiu antes da chegada da Polícia Militar. O motorista do Uno chegou a ser socorrido para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito", informou.

Os bombeiros comunicaram que três vítimas foram transportadas pelo Samu e uma pela viatura do resgate. “A vítima transportada pelo resgate estava estável, com suspeita de fratura em algumas costelas”, divulgaram.

Não há informações sobre o estado de saúde das outras pessoas feridas.

Acidente com três carros deixa quatro pessoas feridas em Cachoeiro

ACIDENTE ENTRE MOTO E CAMINHÃO

Uma pessoa ficou ferida após se envolver em um acidente entre uma moto e um caminhão, na tarde de sábado (6), no bairro Aeroporto, em Cachoeiro.