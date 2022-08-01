Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Vídeo mostra capotamento que vitimou menino de 5 anos em Cachoeiro

Arthur Lirio Mirres, de 5 anos, chegou a ser socorrido, mas faleceu após chegar no hospital. Câmera de segurança de uma empresa às margens da ES 488, a Rodovia do Frade, mostram o momento do acidente
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 ago 2022 às 13:02

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 13:02

Imagens de uma câmera de segurança de uma empresa às margens da ES 488, a Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, mostram o momento exato do acidente, na noite deste domingo (31), que causou a morte do menino Arthur Lirio Mirres, de 5 anos. O estouro de um dos pneus do veículo pode ter sido a causa da batida, segundo a Polícia Militar.
De acordo com o registro dos militares, o motorista do carro, de 28 anos, teria perdido o controle do veículo, um Fiat Uno, ao passar pela entrada do Centro de Detenção Provisória e, ao fazer uma curva à esquerda, teria estourado o pneu do veículo. Ele perdeu o controle, bateu contra um poste e o automóvel capotou em sequência.
Nas imagens é possível ver o momento da batida, às 18h29. Veículos que passam na sequência, param para prestar socorro às vítimas.
Vídeo mostra capotamento que vitimou menino de 5 anos em Cachoeiro
A Rodovia do Frade é escura no trecho em que o carro bateu e capotou em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ câmera de videomonitoramento
Arthur Lírio Mirres estava no carro com outras duas crianças e quatro adultos, entre eles, o pai e a mãe que foram socorridos para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Eles seguem internados no Pronto Socorro.
Segundo informações de um familiar à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta, a mãe foi comunicada sobre a morte do filho nesta manhã. Segundo ele, a família estava indo buscar a carreta em que o pai trabalha e que mãe e o Arthur iriam viajar juntos.
Sobre o acidente, a Polícia Civil informou que logo após a constatação da morte da criança, a perícia foi acionada para recolher o corpo, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também

Carro capota, cai em represa e mãe e filho morrem afogados no ES

Homem que dormia debaixo de caminhão morre atropelado em posto na BR 101

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 06 a 12 de abril de 2026
Imagem de destaque
A selfie de milhões: astronautas observam a Terra em novas imagens da missão Artemis 2, da Nasa
Bolo de banana simples
Bolo de banana-prata simples e bem macio: veja como fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados