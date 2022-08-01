Vídeo mostra capotamento que vitimou menino de 5 anos em Cachoeiro

De acordo com o registro dos militares, o motorista do carro, de 28 anos, teria perdido o controle do veículo , um Fiat Uno, ao passar pela entrada do Centro de Detenção Provisória e, ao fazer uma curva à esquerda, teria estourado o pneu do veículo. Ele perdeu o controle, bateu contra um poste e o automóvel capotou em sequência.

Nas imagens é possível ver o momento da batida, às 18h29. Veículos que passam na sequência, param para prestar socorro às vítimas.

A Rodovia do Frade é escura no trecho em que o carro bateu e capotou em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ câmera de videomonitoramento

Arthur Lírio Mirres estava no carro com outras duas crianças e quatro adultos, entre eles, o pai e a mãe que foram socorridos para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Eles seguem internados no Pronto Socorro.

Segundo informações de um familiar à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta, a mãe foi comunicada sobre a morte do filho nesta manhã. Segundo ele, a família estava indo buscar a carreta em que o pai trabalha e que mãe e o Arthur iriam viajar juntos.

Sobre o acidente, a Polícia Civil informou que logo após a constatação da morte da criança, a perícia foi acionada para recolher o corpo, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.