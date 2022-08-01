Carro capota, cai em represa e mãe e filho morrem afogados no ES

O Fiat Palio capotou e foi parar dentro da represa. Mãe e filho não conseguiram se salvar e morreram afogados Crédito: Reprodução

Mãe e filho, de 1 ano e 3 meses, morreram afogados em uma represa na zona rural de Vila Valério , no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de domingo (1). As vítimas estavam em um carro que perdeu o controle ao descer um morro, capotou e caiu na represa. As vítimas foram identificadas pela Polícia Militar como Taifilane Magno dos Santos e a criança, Gustavo Henrique.

De acordo com informações da PM, o acidente ocorreu por volta das 16h na estrada que liga o distrito de Fátima, em Jaguaré, até a localidade de Córrego Tesouro, em Vila Valério. Uma família estava no veículo: pai, mãe e filho.

O condutor do veículo conseguiu retirar o corpo da esposa da água, porém ela já estava sem vida. Ele depois saiu do local e não foi mais visto pelos policiais. Já a criança desapareceu na represa e foi encontrada pouco antes das 20h.

Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o trabalho de resgate no local, que durou cerca de uma hora e meia. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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