Carro capota, cai em represa e mãe e filho morrem afogados no ES

Mãe e filho, de 1 ano e 3 meses, morreram afogados em uma represa na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de domingo (1). As vítimas estavam em um carro que perdeu o controle ao descer um morro, capotou e caiu na represa. As vítimas foram identificadas pela Polícia Militar como Taifilane Magno dos Santos e a criança, Gustavo Henrique.
De acordo com informações da PM, o acidente ocorreu por volta das 16h na estrada que liga o distrito de Fátima, em Jaguaré, até a localidade de Córrego Tesouro, em Vila Valério. Uma família estava no veículo: pai, mãe e filho.
O condutor do veículo conseguiu retirar o corpo da esposa da água, porém ela já estava sem vida. Ele depois saiu do local e não foi mais visto pelos policiais. Já a criança desapareceu na represa e foi encontrada pouco antes das 20h.
Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o trabalho de resgate no local, que durou cerca de uma hora e meia. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil informou que perícia foi acionada para recolher um corpo de uma mulher e de uma criança, vítimas de acidente automobilístico, no bairro Fátima, em Jaguaré, no final da tarde deste domingo (31). Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Polícia de Jaguaré.