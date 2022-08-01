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Em Guarapari

Homem que dormia debaixo de caminhão morre atropelado em posto na BR 101

O posto tem câmeras de segurança que podem ajudar a polícia a identificar o caminhão, pelas placas
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 ago 2022 às 08:48

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 08:48

Homem que dormia debaixo de caminhão morre atropelado em posto na BR 101
Corpo de homem atropelado por caminhão em posto de gasolina na BR 101 Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem em situação de rua morreu depois de ser atropelado por um caminhão em um posto de combustíveis que fica às margens da BR 101, na altura do quilômetro 328, em Guarapari, na manhã desta segunda-feira (1). A vítima estava dormindo debaixo do veículo, quando o motorista deu partida e acabou passando por cima dele.
Como consta em registro inicial da Polícia Militar, o caminhoneiro não viu o homem deitado e seguiu viagem. A suspeita da polícia é que ele não tenha sentido o impacto e não tenha notado o ocorrido. Até esta publicação, ele ainda não tinha sido identificado.
O motorista do caminhão, que não viu o homem, seguiu viagem e não foi identificado até o momento
Área do posto onde homem morreu atropelado Crédito: Rodrigo Gomes
Funcionários do posto viram que o homem havia sido atropelado e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Mas, quando o socorro chegou, ele já estava morto. O nome da vítima não foi divulgado.
O posto tem câmeras de segurança que podem ajudar a polícia a identificar o caminhão, pelas placas. A Polícia Civil foi até o local, fez perícia e levou o corpo para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
(Com informações do g1 ES)

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