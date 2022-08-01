Homem que dormia debaixo de caminhão morre atropelado em posto na BR 101

Um homem em situação de rua morreu depois de ser atropelado por um caminhão em um posto de combustíveis que fica às margens da BR 101, na altura do quilômetro 328, em Guarapari, na manhã desta segunda-feira (1). A vítima estava dormindo debaixo do veículo, quando o motorista deu partida e acabou passando por cima dele.
Como consta em registro inicial da Polícia Militar, o caminhoneiro não viu o homem deitado e seguiu viagem. A suspeita da polícia é que ele não tenha sentido o impacto e não tenha notado o ocorrido. Até esta publicação, ele ainda não tinha sido identificado.
Funcionários do posto viram que o homem havia sido atropelado e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Mas, quando o socorro chegou, ele já estava morto. O nome da vítima não foi divulgado.
O posto tem câmeras de segurança que podem ajudar a polícia a identificar o caminhão, pelas placas. A Polícia Civil foi até o local, fez perícia e levou o corpo para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
(Com informações do g1 ES)