Homem que dormia debaixo de caminhão morre atropelado em posto na BR 101

Funcionários do posto viram que o homem havia sido atropelado e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Mas, quando o socorro chegou, ele já estava morto. O nome da vítima não foi divulgado.

O posto tem câmeras de segurança que podem ajudar a polícia a identificar o caminhão, pelas placas. A Polícia Civil foi até o local, fez perícia e levou o corpo para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.