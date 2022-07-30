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Noroeste do ES

Homem morre afogado após bote virar no Rio Cricaré, em Nova Venécia

Mayke de Oliveira dos Santos, de 29 anos, estava com outras três pessoas quando a embarcação começou a afundar. Ele não sabia nadar
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 jul 2022 às 19:27

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 19:27

Homem morre após bote virar no Rio Cricaré
Corpo de Bombeiros chegou a fazer buscas pelo homem desaparecido na água, mas corpo foi encontrado por moradores da região Crédito: Corpo de Bombeiros
Um homem de 29 anos morreu afogado na tarde deste sábado (30) no Rio Cricaré, em Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo apuração do repórter da TV Gazeta, Eduardo Dias, Mayke de Oliveira dos Santos estava em um bote com outras três pessoas quando a embarcação começou a afundar. Ele não sabia nadar.
O afogamento aconteceu na altura do bairro Filomena. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o restante do grupo conseguiu sair da água.
Equipes de mergulho dos bombeiros chegaram a ser acionadas para localizar o corpo. A vítima foi encontrada por dois moradores da região. A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local. A reportagem fez contato com o órgão, mas não teve retorno da demanda.

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