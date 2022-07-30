Homem morre afogado após bote virar no Rio Cricaré, em Nova Venécia

Um homem de 29 anos morreu afogado na tarde deste sábado (30) no Rio Cricaré, em Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo apuração do repórter da TV Gazeta, Eduardo Dias, Mayke de Oliveira dos Santos estava em um bote com outras três pessoas quando a embarcação começou a afundar. Ele não sabia nadar.
O afogamento aconteceu na altura do bairro Filomena. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o restante do grupo conseguiu sair da água.
Equipes de mergulho dos bombeiros chegaram a ser acionadas para localizar o corpo. A vítima foi encontrada por dois moradores da região. A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local. A reportagem fez contato com o órgão, mas não teve retorno da demanda.