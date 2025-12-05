Amigos lamentam morte de capixaba em acidente com betoneira em SP

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:49
Querido, extraordinário, sensacional: essas são algumas das muitas palavras usadas por amigos para descrever o capixaba João Márcio Pietralonga Fernandes, de 41 anos, que morreu em um acidente entre um carro e um caminhão-betoneira em São Paulo, na última quinta-feira (4). Na publicação de A Gazeta sobre o caso, muitas pessoas deixaram palavras de carinho e consternação. Leia algumas:
João era formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e atuava como servidor do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo. Ele estava a caminho do trabalho, com um motorista particular, na tarde de quinta-feira (4), quando um caminhão-betoneira perdeu o controle numa curva da Rodovia Bento Rotger Domingues, em Itapecerica da Serra, e atingiu o carro deles.
Ao todo foram quatro vítimas, sendo que três delas não resistiram, segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Uma retroescavadeira foi acionada para auxiliar na remoção do caminhão e o caso foi registrado na delegacia da cidade.
Conforme a Folhapress, dois dos mortos estavam no carro (João e o motorista), enquanto outras duas vítimas estavam no caminhão. Uma delas, um jovem de 25 anos, teve um dos membros amputados, e foi levado com o helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital das Clínicas, na região central da capital paulista.
