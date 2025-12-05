Querido por todos

Amigos lamentam morte de capixaba em acidente com betoneira em SP

João Márcio Pietralonga Fernandes, de 41 anos, era do Espírito Santo e morava em outro Estado havia 10 anos

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:49

João Márcio Pietralonga Fernandes, de 41 anos, capixaba que morreu em acidente em São Paulo Crédito: Redes Sociais

Querido, extraordinário, sensacional: essas são algumas das muitas palavras usadas por amigos para descrever o capixaba João Márcio Pietralonga Fernandes, de 41 anos, que morreu em um acidente entre um carro e um caminhão-betoneira em São Paulo, na última quinta-feira (4). Na publicação de A Gazeta sobre o caso, muitas pessoas deixaram palavras de carinho e consternação. Leia algumas:

"Há 12 anos uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci! Estou com coração dilacerado, meu amigo! Eu te amo!"

"Um cara sensacional! Um coração lindo! Um ser humano tão do bem! Grande amigo! Fará muita falta por aqui. Deus dê muita força a toda família!"

"Estou sem acreditar ainda!! João era querido por TODO MUNDO!! Que Deus conforte toda sua família!"

"Um grande amigo! Educado, leve, alto astral, positivo, um amigo de todos. Que Deus receba nosso irmão em seus braços para a graça da vida eterna e traga consolo para a família. Direito UFES em luto."

"João era aquela pessoa que toda a vez que a gente encontrava, parecia que o nosso último encontro tivesse acontecido no dia anterior. Sempre prestativo, com um sorriso no rosto, humilde, em suma, um ser que veio a este mundo para trazer luz, e que o Altíssimo precisou dele lá em cima. Deixará muitas saudades."

"João era uma pessoa maravilhosa. Exemplo de ser humano. Sempre alegre, muito amigo e querido por todos. Deixa muitas saudades. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares e amigos. Obrigada por tudo, meu amigo! Que Deus te receba em sua infinita glória. Sua estrela sempre brilhará!"

João era formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e atuava como servidor do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo. Ele estava a caminho do trabalho, com um motorista particular, na tarde de quinta-feira (4), quando um caminhão-betoneira perdeu o controle numa curva da Rodovia Bento Rotger Domingues, em Itapecerica da Serra, e atingiu o carro deles.

Ao todo foram quatro vítimas, sendo que três delas não resistiram, segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Uma retroescavadeira foi acionada para auxiliar na remoção do caminhão e o caso foi registrado na delegacia da cidade.

Conforme a Folhapress, dois dos mortos estavam no carro (João e o motorista), enquanto outras duas vítimas estavam no caminhão. Uma delas, um jovem de 25 anos, teve um dos membros amputados, e foi levado com o helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital das Clínicas, na região central da capital paulista.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta