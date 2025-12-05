Notícia triste

Capixaba morre após carro ser esmagado por betoneira em acidente em SP

João Márcio Pietralonga Fernandes, de 41 anos, era do Espírito Santo, formado em Direito na Ufes, mas morava em São Paulo

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 09:41

João Márcio Pietralonga Fernandes, de 41 anos, morreu em acidente entre carro e betoneira em São Paulo Crédito: Acervo familiar

Um capixaba e mais duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um caminhão betoneira e um automóvel, ocorrido na Rodovia Bento Rotger Domingues, em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, na tarde de quinta-feira (4). João Márcio Pietralonga Fernandes, de 41 anos, era formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no Estado em que nasceu, e morava em São Paulo havia mais de 10 anos.

Os pais dele conversaram com a reportagem da Rede Gazeta e informaram que João Márcio, que era servidor do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo, estava com um motorista particular se deslocando para o trabalho quando o veículo foi atingido por um caminhão, após o caminhoneiro perder o controle da direção em uma curva.

Estamos todos sem chão. Meu filho aprendeu a amar São Paulo, deixou amigos queridos e um legado de vida e trabalho a ser seguido. Digno, honesto, bom filho, bom amigo, enfim, era muito especial Geraldo Magella Pai de João Márcio

Familiares estão em São Paulo fazendo os trâmites de liberação e traslado do corpo de João Márcio. A intenção é que o velório e enterro aconteçam em Vila Velha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente resultou em quatro vítimas, sendo que três não resistiram. Uma retroescavadeira foi acionada para auxiliar na remoção do caminhão e o caso foi registrado na delegacia da cidade.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram o caminhão tombado, com a traseira em cima do veículo, que ficou quase todo retorcido. Veja:

Carro foi esmagado por caminhão betoneira em acidente registrado em São Paulo Crédito: Redes Sociais

Conforme a Folhapress, dois dos mortos estavam no carro (João e o motorista), enquanto outras duas vítimas estavam no caminhão. Uma delas, um jovem de 25 anos, teve um dos membros amputados, e foi levado com o helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital das Clínicas, na região central da capital paulista.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta