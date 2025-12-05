Capixaba morre após carro ser esmagado por betoneira em acidente em SP

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 09:41
Um capixaba e mais duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um caminhão betoneira e um automóvel, ocorrido na Rodovia Bento Rotger Domingues, em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, na tarde de quinta-feira (4). João Márcio Pietralonga Fernandes, de 41 anos, era formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no Estado em que nasceu, e morava em São Paulo havia mais de 10 anos.
Os pais dele conversaram com a reportagem da Rede Gazeta e informaram que João Márcio, que era servidor do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo, estava com um motorista particular se deslocando para o trabalho quando o veículo foi atingido por um caminhão, após o caminhoneiro perder o controle da direção em uma curva.
Familiares estão em São Paulo fazendo os trâmites de liberação e traslado do corpo de João Márcio. A intenção é que o velório e enterro aconteçam em Vila Velha.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente resultou em quatro vítimas, sendo que três não resistiram. Uma retroescavadeira foi acionada para auxiliar na remoção do caminhão e o caso foi registrado na delegacia da cidade.
Imagens que circularam nas redes sociais mostram o caminhão tombado, com a traseira em cima do veículo, que ficou quase todo retorcido. Veja:
Conforme a Folhapress, dois dos mortos estavam no carro (João e o motorista), enquanto outras duas vítimas estavam no caminhão. Uma delas, um jovem de 25 anos, teve um dos membros amputados, e foi levado com o helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital das Clínicas, na região central da capital paulista.
