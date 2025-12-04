Acidente: motorista atinge poste em avenida de Cachoeiro de Itapemirim

Um caseiro de 53 anos, identificado como Wilson Pereira Marques, foi morto com tiros na cabeça na fazenda onde trabalhava, no Córrego do Ouro, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de terça-feira (2). Testemunhas relataram que dois homens chegaram de moto, armados, procurando por armas. Eles encontraram outro trabalhador da fazenda, um homem de 32 anos, o renderam e o obrigaram a levá-los até a vítima.
Segundo a Polícia Militar (PM), o trabalhador contou que foi forçado a chamar pelo caseiro, que estava em casa. Nesse momento, houve troca de tiros entre os suspeitos e a vítima, que também estava armada. Wilson foi atingido e morreu no local. Assustado, o outro trabalhador tentou fugir, mas foi baleado na perna.
Após o crime, os suspeitos fugiram levando a arma de Wilson. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o caseiro não resistiu. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Nova Venécia, que busca identificar os suspeitos e a motivação do crime.
*Com informações da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte