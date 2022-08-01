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Sul do Estado

Estouro de pneu causou acidente que vitimou criança de 5 anos em Cachoeiro

Arthur Lirio Mirres chegou a ser socorrido por populares, porém não resistiu. O motorista do carro, de 28 anos, alegou ter perdido o controle do veículo após um dos pneus estourar. Carro bateu em poste e capotou
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 ago 2022 às 09:37

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 09:37

Motorista teria perdido o controle após um pneu estourar
Na manhã desta segunda (1), o poste arrancado permanecia no local onde ocorreu o acidente em Cachoeiro Crédito: Bruna Hemerly/TV Gazeta
O acidente que causou a morte do menino Arthur Lirio Mirres, de 5 anos, pode ter sido causado por conta do estouro de um dos pneus do carro em que a criança e os pais estavam, segundo informações da Polícia Militar. O acidente aconteceu na ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (31).
De acordo com o registro dos militares, o motorista do carro, de 28 anos, teria perdido o controle do veículo, um Fiat Uno, ao passar pela entrada do Centro de Detenção Provisória e, ao fazer uma curva à esquerda, teria estourado o pneu do veículo. Ele perdeu o controle, bateu contra um poste e o automóvel capotou em sequência.
Criança de 5 anos morreu em acidente na Rodovia do Frade, em Cachoeiro
Uma criança de 5 anos morreu em acidente na Rodovia do Frade, em Cachoeiro Crédito: Internauta
O menino chegou a ser socorrido por populares para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), mas não resistiu aos ferimentos. Imagens de uma câmera de videomonitoramento de uma empresa na rodovia, mostram o momento da batida. 
No veículo, além do motorista, havia mais seis ocupantes, sendo três menores e quatro adultos. O pai do menino Arthur Lirio Mirres também foi levado por populares ao hospital. Já a mãe da criança, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, o pai e a mãe da criança permanecem internados no Pronto Socorro.
O motorista teria saído do local, juntamente com sua esposa e os dois filhos, que estavam no carro. Eles não ficaram feridos. 
Sobre o acidente, a Polícia Civil informou que logo após a constatação da morte da criança, a perícia foi acionada para recolher o corpo, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.

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