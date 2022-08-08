Motorista alcoolizado e sem CNH invade padaria e é preso em Nova Venécia

Em relato para a PM, o jovem contou que estava dirigindo um Ford Escort pela Rua São Marcos e, ao fazer uma curva para entrar à direita, confundiu o local e acabou perdendo o controle da direção. A corporação informou que ele foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi 0,82 mg/L – apontando que ele havia ingerido bebida alcoólica. O jovem confirmou aos policiais que não é habilitado para dirigir.