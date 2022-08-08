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Jovem de 21 anos

Motorista alcoolizado e sem CNH invade padaria e é preso em Nova Venécia

Rapaz contou à PM que perdeu controle do veículo ao fazer uma curva, no bairro Altoé. Ele foi reprovado no teste do bafômetro e preso porque não pagou fiança estipulada
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 ago 2022 às 12:23

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 12:23

Motorista contou que se confundiu no local e bateu em padaria
Motorista contou que se confundiu no local e bateu em padaria Crédito: Foto cedida por Wilson Rodrigues
Um jovem de 21 anos foi preso após invadir uma padaria com o carro na noite de sábado (6), no bairro Altoé, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista fez o teste do bafômetro – que indicou que ele estava alcoolizado – e ainda não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 
Em relato para a PM, o jovem contou que estava dirigindo um Ford Escort pela Rua São Marcos e, ao fazer uma curva para entrar à direita, confundiu o local e acabou perdendo o controle da direção. A corporação informou que ele foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi 0,82 mg/L – apontando que ele havia ingerido bebida alcoólica. O jovem confirmou aos policiais que não é habilitado para dirigir.
O motorista foi conduzido para a Delegacia Regional de Nova Venécia. A Polícia Civil disse que ele foi autuado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
A corporação explicou que foi arbitrada fiança pelo delegado de plantão, mas como a quantia não foi paga, o jovem foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte. A Polícia Civil não informou o nome do rapaz nem o valor da fiança.

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