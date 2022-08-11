Avenida de Cachoeiro será duplicada e remoção de árvores revolta moradores

Obra retira árvores e revolta moradores em Cachoeiro Crédito: Felipe Vargas

Uma das medidas previstas nas obras é a retirada de várias árvores que ficavam às margens da avenida, no bairro BNH, que revoltou moradores da região. Na manhã desta quinta-feira (11), funcionários do DER-ES realizavam a limpeza do local retirando o que sobrou das árvores.

Em entrevista à TV Gazeta Sul, o aposentado João Daniel, que mora há mais de 50 anos no bairro, contou que viu cada uma dessas árvores serem plantadas e ficou desolado com os cortes. “Fui fundador desse conjunto e hoje falam que isso é evolução, mas vai prejudicar o bairro. Falam tanto de preservar as árvores e evitar os cortes”, indagou.

Obra retira árvores e revolta moradores em Cachoeiro Crédito: Felipe Vargas

O empresário Alex Adão também não gostou da remoção das árvores. “Não tem dinheiro que pague. A árvore chegar a este ponto após anos e, em poucas horas, cortaram tudo. Vamos ver se vão replantar outras”, disse em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.

O trecho que está sendo duplicado fica no perímetro urbano de Cachoeiro de Itapemirim e faz a ligação entre a ES 482 e a área urbana da cidade. A via é ligada às rodovias ES 489 (de acesso a Atílio Vivácqua) e a ES 393 (de acesso a Muqui). As obras começaram em dezembro de 2021 e a previsão é que terminem em 18 meses.

O QUE DIZ O DER-ES

Procurado pela reportagem, o DER-ES disse que o corte das árvores está autorizado por conta das obras de duplicação da Avenida Jones dos Santos Neves, que estão em andamento.

O órgão explicou que o serviço foi autorizado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, que emitiu a licença para a supressão das árvores. Como compensação ambiental, a administração municipal solicitou o pagamento de uma taxa, que foi efetuado, segundo o DER-ES. O número de árvores cortadas não foi informado, nem a espécie delas.

O QUE DIZ A PREFEITURA