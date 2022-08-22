Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Manato: "não vão entrar arma, droga ou carro roubado pelas estradas do ES"

Em entrevista ao G1 ES, o candidato do PL ao governo do Estado também defendeu gestão de Bolsonaro no combate à pandemia
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

22 ago 2022 às 20:12

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 20:12

Carlos Manato disputa ao governo do ES
Manato falou sobre propostas para áreas de segurança, saúde e educação Crédito: Vitor Jubini
Candidato ao governo do Espírito Santo pelo PL, Carlos Manato foi o primeiro entrevistado de uma série que está sendo realizada pelo G1 ES. Durante a entrevista, o candidato apresentou suas propostas para o governo do Estado para áreas como segurança pública, educação, saúde, infraestrutura e assistência social.
Em uma das propostas, Manato disse que vai implantar uma "polícia de divisa", que reforçará a segurança entre o Espírito Santo e os estados vizinhos, com a ajuda de cães farejadores. "Não vão entrar arma, droga ou carro roubado pelas estradas do Espírito Santo", afirmou.
Na entrevista, Manato, que é médico, também disse concordar com as ações que foram adotadas no Brasil pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia, no combate ao novo coronavírus. Ele defendeu a postura do presidente em relação à compra de vacinas e ao lockdown, dizendo que não teria fechado o comércio no Estado se fosse o governador na época.
Nesta terça-feira (23), o entrevistado pelo G1, às 14 horas, será o candidato da Rede, Audifax Barcelos. Na quarta-feira (24), será a vez do atual governador Renato Casagrande (PSB), que tenta a reeleição. Na quinta-feira (25) o entrevistado será Guerino Zanon (PSD) e, na sexta-feira, serão ouvidos Cláudio Paiva (PRTB), Capitão Vinicius Sousa (PSTU) e Aridelmo Teixeira (Novo). 

CONFIRA OS PRINCIPAIS PONTOS DA ENTREVISTA

SEGURANÇA PÚBLICA

O ex-deputado federal defende o armamento da população para a redução dos índices de criminalidade. Ele afirma que, com o aumento no número de pessoas armadas, a quantidade de homicídios diminuiu.
“Para impedir a ação de bandidos, vamos criar a polícia de divisa nas estradas que ligam o Espírito Santo aos estados vizinhos, com cão farejador. Não vão entrar arma, droga ou carro roubado pelas estradas do Espírito Santo. Vamos continuar vigilantes pelo mar e pelo ar. E para trabalhar nessa função vamos chamar os policiais que estão na reserva”, disse.

Veja Também

Eleições 2022: g1 entrevista ao vivo os 7 candidatos ao governo do ES

AÇÃO SOCIAL

Para ajudar os moradores que estão na linha da pobreza, o candidato aposta na geração de emprego e renda e na capacitação, de forma a garantir que pelo menos um membro da família trabalhe.
“Vamos usar instituições que já fazem trabalho social sem aparecer, como Rotary, maçonaria e igrejas. As igrejas têm área física, projeto social e entram onde o Estado não entra. Vamos pegar os projetos sociais da igreja e investir, como parceiros, apoiando e ampliando suas atuações”, promete.

GESTÃO DA PANDEMIA PELO GOVERNO FEDERAL

Questionado como avalia a gestão da pandemia feita pelo governo federal, Manato disse concordar com as ações adotadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.
“O presidente foi contra o Carnaval em 2020 e, quando apareceu a vacina, ele comprou. Mas questionou a aplicação de uma vacina cujos efeitos ainda não tinham sido descobertos e os laboratórios não aceitavam que a responsabilidade fosse deles. O presidente também achou que não deveria obrigar as pessoas a tomar a vacina”, lembra Manato, que é médico.

O QUE FARIA DIFERENTE NO ES NA PANDEMIA

Manato criticou a atuação do governo estadual na pandemia pelo fato de ter interrompido cirurgias devido à covid e também por ter destinado o maior hospital do Espírito Santo, o Jayme dos Santos Neves, para atender somente a casos da doença provocada pelo vírus.
“Pessoas não foram operadas com câncer, hérnia, vesícula. Por que o governo não fez hospital de campanha? Colocaria um na região do Pavilhão de Carapina com gripário, que é uma área de isolamento onde a pessoa vai até ser diagnosticada e seria um hospital a mais. O governo recebeu dinheiro para fazer isso e poderia estruturar via Organizações Sociais. Não ia fechar o Jayme só para covid e também não teria fechado o comércio”, afirma.

SAÚDE

Para a Saúde, Manato defende a descentralização, o fortalecimento de hospitais do interior e também a implantação da telemedicina.
“Vamos comprar exames da rede privada como ressonância, tomografia e ultrassom em horário noturno, além de sábados, domingos e feriados. E também estamos em contato com hospitais para que nos vendam cirurgias. A catarata é feita em duas horas e varizes, em seis horas. Há quase 25 mil demandas por cirurgia reprimidas e queremos zerar essa fila da saúde”, defende.

EDUCAÇÃO

Na área da Educação, sua principal proposta é implementar o modelo cívico-militar, com contraturno para os estudantes aprenderem uma área técnica. Também pretende colocar mais profissionais dentro da escola, como psicólogos para atenderem tanto alunos e professores quanto as famílias e também assistente social para visitar as famílias em áreas mais carentes.
“Vamos implementar o programa menor aprendiz do Estado para estudantes da escola pública terem a oportunidade de fazer estágio do 1° ao 3° ano do ensino médio, como um preparatório para o primeiro emprego”, propõe.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Quase 40 candidatos do ES mudaram declaração de cor nas eleições

Veja quanto tempo cada candidato do ES terá no horário eleitoral

Ipec: avaliação negativa do governo Bolsonaro no ES cai de 47% para 39%

Pesquisa Ipec: governo Casagrande é avaliado como bom ou ótimo por 49%

Faça o quiz e descubra se você conhece os candidatos ao governo do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carlos Manato Educação Jair Bolsonaro Saúde Segurança Pública governo federal Governo do ES Infraestrutura Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Revitalização do Centro de Vitória: definição sobre obras não pode demorar
Editais e Avisos - 07/04/2026
Imagem de destaque
Real Noroeste é derrotado na estreia da Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados