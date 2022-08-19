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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: governo Casagrande é avaliado como bom ou ótimo por 49%

Desempenho positivo da gestão do atual governador é maior entre os mais pobres; em outros recortes, como religião, escolaridade, idade e gênero, há pouca variação
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

19 ago 2022 às 11:50

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 11:50

Pesquisa Ipec: Governo de Casagrande é avaliado como bom ou ótimo por 49%
Renato Casagrande foi avaliado de maneira positiva por quase metade dos entrevistados Crédito: Arte/Geraldo Neto
Pesquisa Ipec: governo Casagrande é avaliado como bom ou ótimo por 49%
A administração do governador Renato Casagrande (PSB) foi avaliada positivamente por 49% dos entrevistados em pesquisa realizada pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta, divulgada nesta quarta-feira (17). Desse percentual,  35% consideram a gestão boa e 14%, ótima. 
Para outros 32%, a administração do socialista é regular, enquanto 16% têm uma avaliação negativa: 7% consideram ruim e 9%, péssima. Apenas 3% disseram não saber ou não responderam.  

RECORTES DA PESQUISA

O governo Casagrande é avaliado de maneira positiva por todos os segmentos nos recortes de religião, raça e cor, escolaridade, idade e sexo. No quesito renda familiar, a gestão se destaca entre os mais pobres. 
A administração do socialista é considerada boa ou ótima por 56% das pessoas que recebem até um salário mínimo (R$ 1.212) e por 53% dos que ganham de um a dois salários (R$ 1.212 a R$ 2.424). Por outro lado, a avaliação negativa cabe aos que ganham mais: é considerada ruim (7%) ou péssima (16%) por 23% dos que têm renda maior que cinco salários (R$ 6.060). Entre todas as faixas, a avaliação positiva alcança 49% dos entrevistados. 
Renato Casagrande também tem avaliação positiva conforme a religião das pessoas consultadas pelo Ipec. Particularmente entre os evangélicos, seu desempenho melhorou em relação à pesquisa anterior, divulgada em maio. Naquela ocasião, 38% consideravam a administração boa ou ótima e, agora, está em 49%.
Entre os católicos, variou de 55% para 52%. Já entre pessoas das demais denominações religiosas, passou de 44% para 43% a percepção favorável à gestão casagrandista. 
No levantamento por faixa etária, o melhor resultado da administração de Casagrande está entre as pessoas com mais de 60 anos. Desse público, 59% a consideram boa ou ótima. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 14 de agosto e 16 de agosto, com 608 entrevistas em 24 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. 

Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. 

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09385/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo BR-07979/2022.

Especificações técnicas

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