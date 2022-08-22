Eleições 2022: g1 entrevista ao vivo os 7 candidatos ao governo do ES

Os sete candidatos ao governo do Espírito Santo na eleição de 2022 serão entrevistados pelo g1 ES a partir desta segunda-feira (22).

Todas as entrevistas serão transmitidas ao vivo pelo site e começarão, todos os dias, às 14 horas.

Os sete candidatos na disputa do governo do Espírito Santo Crédito: Montagem Geraldo Neto

As entrevistas serão feitas no estúdio da TV Gazeta e terão uma hora de duração para os quatro candidatos mais bem posicionados na última pesquisa Ipec divulgada pelo g1 ES, pela TV Gazeta e pelo site A Gazeta.

Já os três candidatos que não atingiram 5% das intenções de voto na mesma pesquisa terão 20 minutos de entrevista. Todas elas foram marcadas para o mesmo dia e serão realizadas de forma sequencial.

A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, realizado na noite da última quarta-feira (17).

CONFIRA A ORDEM DOS ENTREVISTADOS:

22/08 - Carlos Manato (PL)

23/08 - Audifax Barcelos (REDE)

24/08 - Renato Casagrande (PSB)

25/08 - Guerino Zanon (PSD)

26/08 - Claudio Paiva (PRTB); Capitão Vinicius Sousa (PSTU) e Aridelmo (Novo)

REGRAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS NO G1:

Os candidatos devem chegar ao local da entrevista com, no mínimo, uma hora de antecedência. Eventuais faltas não serão compensadas.

Só estarão aptos às entrevistas os candidatos que puderem participar presencialmente, no estúdio. Na eventualidade de uma ausência, o candidato ausente não será substituído.

Se algum dos candidatos aptos deixar de ser candidato ao governo do Espírito Santo até a data da entrevista, perderá, automaticamente, o direito de participação, não sendo substituído por qualquer outro candidato.

Por limitações de espaço físico, cada candidato poderá levar apenas um assessor, que será acomodado em um espaço próximo ao estúdio. O assessor não terá acesso ao estúdio durante a entrevista.

Será solicitado ao candidato e ao seu assessor comprovantes de vacinação contra Covid-19, com esquema vacinal completo, emitido por autoridade de saúde federal ou estadual, para entrar na emissora. Caso o candidato não exiba o comprovante de vacinação, será exigido o resultado negativo de teste de Covid tipo RT-PRC feito com 24 horas de antecedência. A mesma regra vale para o assessor. O assessor ou candidato que não apresentar o comprovante de vacinação ou o negativo do teste de Covid tipo RT-PCR feito com 24 horas de antecedência não poderá adentrar na TV Gazeta.

O candidato não poderá exibir qualquer tipo de documento, panfleto, impresso ou texto, ainda que manuscrito, ou objetos que remetam a propaganda política. O candidato que infringir essas regras será interrompido.

Será permitido ao candidato apenas utilizar um botton de até 5cm x 5cm com número de sua chapa. Camisas e demais adereços com menção a número, nome e outras citações relacionadas ao candidato não serão permitidos.

As imagens e o som da entrevista não poderão ser utilizados pelos candidatos na propaganda eleitoral gratuita, nem reproduzidos nos sites oficiais das candidaturas e quaisquer redes sociais, ressalvando o compartilhamento de links dos sites oficiais da TV Gazeta, GloboPlay e g1.

Todas as regras foram aceitas pelos candidatos, representados por seus assessores, e estão documentadas com as assinaturas de cada um.