Eleições 2022: g1 entrevista ao vivo os 7 candidatos ao governo do ES

Os sete candidatos ao governo do Espírito Santo na eleição de 2022 serão entrevistados pelo g1 ES a partir desta segunda-feira (22).
Todas as entrevistas serão transmitidas ao vivo pelo site e começarão, todos os dias, às 14 horas.
As entrevistas serão feitas no estúdio da TV Gazeta e terão uma hora de duração para os quatro candidatos mais bem posicionados na última pesquisa Ipec divulgada pelo g1 ES, pela TV Gazeta e pelo site A Gazeta.
Já os três candidatos que não atingiram 5% das intenções de voto na mesma pesquisa terão 20 minutos de entrevista. Todas elas foram marcadas para o mesmo dia e serão realizadas de forma sequencial.
A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, realizado na noite da última quarta-feira (17).
CONFIRA A ORDEM DOS ENTREVISTADOS:
- 22/08 - Carlos Manato (PL)
- 23/08 - Audifax Barcelos (REDE)
- 24/08 - Renato Casagrande (PSB)
- 25/08 - Guerino Zanon (PSD)
- 26/08 - Claudio Paiva (PRTB); Capitão Vinicius Sousa (PSTU) e Aridelmo (Novo)
REGRAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS NO G1:
- Os candidatos devem chegar ao local da entrevista com, no mínimo, uma hora de antecedência. Eventuais faltas não serão compensadas.
- Só estarão aptos às entrevistas os candidatos que puderem participar presencialmente, no estúdio. Na eventualidade de uma ausência, o candidato ausente não será substituído.
- Se algum dos candidatos aptos deixar de ser candidato ao governo do Espírito Santo até a data da entrevista, perderá, automaticamente, o direito de participação, não sendo substituído por qualquer outro candidato.
- Por limitações de espaço físico, cada candidato poderá levar apenas um assessor, que será acomodado em um espaço próximo ao estúdio. O assessor não terá acesso ao estúdio durante a entrevista.
- Será solicitado ao candidato e ao seu assessor comprovantes de vacinação contra Covid-19, com esquema vacinal completo, emitido por autoridade de saúde federal ou estadual, para entrar na emissora. Caso o candidato não exiba o comprovante de vacinação, será exigido o resultado negativo de teste de Covid tipo RT-PRC feito com 24 horas de antecedência. A mesma regra vale para o assessor. O assessor ou candidato que não apresentar o comprovante de vacinação ou o negativo do teste de Covid tipo RT-PCR feito com 24 horas de antecedência não poderá adentrar na TV Gazeta.
- O candidato não poderá exibir qualquer tipo de documento, panfleto, impresso ou texto, ainda que manuscrito, ou objetos que remetam a propaganda política. O candidato que infringir essas regras será interrompido.
- Será permitido ao candidato apenas utilizar um botton de até 5cm x 5cm com número de sua chapa. Camisas e demais adereços com menção a número, nome e outras citações relacionadas ao candidato não serão permitidos.
- As imagens e o som da entrevista não poderão ser utilizados pelos candidatos na propaganda eleitoral gratuita, nem reproduzidos nos sites oficiais das candidaturas e quaisquer redes sociais, ressalvando o compartilhamento de links dos sites oficiais da TV Gazeta, GloboPlay e g1.
- Todas as regras foram aceitas pelos candidatos, representados por seus assessores, e estão documentadas com as assinaturas de cada um.
Com informações do g1 ES