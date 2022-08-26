Grande Vitória tem panelaços durante entrevista de Lula no Jornal Nacional

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de protestos em forma de panelaços na Grande Vitória nesta quinta-feira (25), durante a entrevista dele no Jornal Nacional, da TV Globo. O candidato à presidência começou a ser sabatinado pelos âncoras do noticiário por volta das 20h30.
Lula foi o terceiro dos candidatos ao Planalto a ser entrevistado no telejornal. Na segunda-feira (22), foi a vez de Jair Bolsonaro (PL), seguido por Ciro Gomes (PDT), na terça-feira (23).
Durante a entrevista de Bolsonaro, panelaços também foram registrados no Espírito Santo.
Nesta quinta-feira, houve manifestações em Itapuã, Vila Velha, e em Jardim Camburi, na Capital. Veja: