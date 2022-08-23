Grande Vitória tem panelaços durante entrevista de Jair Bolsonaro à TV Globo

O presidente, que tenta a reeleição, é o primeiro da fila dos candidatos ao Planalto a ser entrevistado pelo principal telejornal da TV Globo. A entrevista estava prevista em 40 minutos.

Em Vitória, o panelaço foi ouvido em Jardim Camburi, Jardim da Penha e no Centro. Em Vila Velha, houve registros de panelaços na Praia da Costa. O presidente foi xingado durante os panelaços. Porém, também houve quem gritasse "mito", apoiando o presidente da República.