Grande Vitória tem panelaços durante entrevista de Jair Bolsonaro à TV Globo
O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de protestos em forma de panelaços e xingamentos na Grande Vitória na noite desta segunda-feira (22), enquanto era entrevistado pelos âncoras do Jornal Nacional, da TV Globo. O chefe do Executivo federal começou a ser sabatinado por volta das 20h30.
O presidente, que tenta a reeleição, é o primeiro da fila dos candidatos ao Planalto a ser entrevistado pelo principal telejornal da TV Globo. A entrevista estava prevista em 40 minutos.
Em Vitória, o panelaço foi ouvido em Jardim Camburi, Jardim da Penha e no Centro. Em Vila Velha, houve registros de panelaços na Praia da Costa. O presidente foi xingado durante os panelaços. Porém, também houve quem gritasse "mito", apoiando o presidente da República.
- Praia da Costa, em Vila Velha
- Jardim Camburi, em Vitória