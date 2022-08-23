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Eleições 2022

Grande Vitória tem panelaços durante entrevista de Jair Bolsonaro à TV Globo

O presidente, que tenta a reeleição, foi o primeiro da fila dos candidatos ao Planalto a ser entrevistado na bancada do Jornal Nacional
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 ago 2022 às 21:09

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 21:09

Grande Vitória tem panelaços durante entrevista de Jair Bolsonaro à TV Globo
O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de protestos em forma de panelaços e xingamentos na Grande Vitória na noite desta segunda-feira (22), enquanto era entrevistado pelos âncoras do Jornal Nacional, da TV Globo. O chefe do Executivo federal começou a ser sabatinado por volta das 20h30.
O presidente, que tenta a reeleição, é o primeiro da fila dos candidatos ao Planalto a ser entrevistado pelo principal telejornal da TV Globo. A entrevista estava prevista em 40 minutos.

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Em Vitória, o panelaço foi ouvido em Jardim Camburi, Jardim da Penha e no Centro. Em Vila Velha, houve registros de panelaços na Praia da Costa. O presidente foi xingado durante os panelaços. Porém, também houve quem gritasse "mito", apoiando o presidente da República.
  • Praia da Costa, em Vila Velha
  • Jardim Camburi, em Vitória

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