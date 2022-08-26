Marisa Monte festeja urnas e democracia em show em Vitória; veja vídeo

Marisa Monte na turnê Portas Crédito: Leo Aversa

A cantora Marisa Monte defendeu a democracia e as urnas eletrônicas durante apresentação em Vitória, na noite desta quinta-feira (25). Ela apresentou a turnê Portas no Espaço Patrick Ribeiro, casa de shows na área do aeroporto da Capital.

Durante o evento, quando a plateia entoou gritos de “Fora, Bolsonaro", a artista respondeu do palco dizendo: “Viva a democracia! Aqui vocês podem se expressar, podem gritar, fazer o que vocês quiserem. Tá tudo lindo. Eu gosto assim”.

Marisa Monte também falou da aproximação da data das eleições, que acontecem neste ano em 2 de outubro, e defendeu as urnas eletrônicas.

“Em 40 dias a gente vai poder expressar tudo o que a gente sente naquelas maravilhosas urnas eletrônicas”, disse.

A cantora – que na turnê que passou por Vitória mescla canções do álbum mais recente, "Portas", com clássicos da carreira – lembrou que, além do cargo de presidente, os eleitores também votarão para candidatos ao Legislativo estadual federal, que vão ocupar cadeiras nas Assembleias Legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado.

“O Legislativo são os caras que fazem as leis, que vão ajudar o próximo presidente a governar, e a gente precisa melhorar a qualidade dos nossos representantes no Congresso”, finalizou.

"ADORO MOQUECA CAPIXABA"

Uma das vozes mais celebradas da MPB, Marisa Monte tem rodado o país com a aclamada turnê "Portas", baseada no disco homônimo lançado em 2021. Nos shows, a cantora aproveita para reembalar canções de sucesso, como "Ainda Bem", "Beija Eu", "Totalmente Seu", "Lenda das Sereias" e "Eu Sei".