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Eleições 2022

Marisa Monte festeja urnas e democracia em show em Vitória; veja vídeo

Cantora também lembrou que, além de presidente, eleitores precisam escolher bem os candidatos ao Legislativo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2022 às 16:11

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 16:11

Marisa Monte na turnê Portas
Marisa Monte na turnê Portas Crédito: Leo Aversa
A cantora Marisa Monte defendeu a democracia e as urnas eletrônicas durante apresentação em Vitória, na noite desta quinta-feira (25). Ela apresentou a turnê Portas no Espaço Patrick Ribeiro, casa de shows na área do aeroporto da Capital.
Durante o evento, quando a plateia entoou gritos de “Fora, Bolsonaro", a artista respondeu do palco dizendo: “Viva a democracia! Aqui vocês podem se expressar, podem gritar, fazer o que vocês quiserem. Tá tudo lindo. Eu gosto assim”.
Marisa Monte também falou da aproximação da data das eleições, que acontecem neste ano em 2 de outubro, e defendeu as urnas eletrônicas.
“Em 40 dias a gente vai poder expressar tudo o que a gente sente naquelas maravilhosas urnas eletrônicas”, disse.
A cantora – que na turnê que passou por Vitória mescla canções do álbum mais recente, "Portas", com clássicos da carreira –  lembrou que, além do cargo de presidente, os eleitores também votarão para candidatos ao Legislativo estadual federal, que vão ocupar cadeiras nas Assembleias Legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado.
“O Legislativo são os caras que fazem as leis, que vão ajudar o próximo presidente a governar, e a gente precisa melhorar a qualidade dos nossos representantes no Congresso”, finalizou.

"ADORO MOQUECA CAPIXABA"

Uma das vozes mais celebradas da MPB, Marisa Monte tem rodado o país com a aclamada turnê "Portas", baseada no disco homônimo lançado em 2021. Nos shows, a cantora aproveita para reembalar canções de sucesso, como "Ainda Bem", "Beija Eu", "Totalmente Seu", "Lenda das Sereias" e "Eu Sei". 
Em entrevista a HZ, site de entretenimento de A Gazeta, antes de desembarcar em Vitória, Marisa fez questão de ressaltar seu amor pelo Espírito Santo. "Adoro ir a Vitória, cantar na cidade, comer uma moqueca capixaba e encontrar com meus amigos locais", disse.

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