Bolsonaro rebate Lula e diz que não há picanha e filé para todo mundo

SÃO PAULO - O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), rebateu nesta sexta-feira (26) a declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de que a população tem que voltar a comer picanha. "A esquerda vende a ilusão de picanha para todo mundo, e eu digo: não tem filé mignon para todo mundo", declarou o chefe do Executivo, em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.

Lula tocou no assunto em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, na quinta-feira (25). "O povo tem que voltar a comer um churrasquinho, a comer uma picanha e tomar uma cervejinha", disse o candidato do PT à Presidência da República, ao defender o aumento do poder de compra da população.

Bolsonaro elogiou a lealdade do ministro da Economia Crédito: Isac Nóbrega/PR

Mais cedo, e m cerimônia de inauguração do auditório da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) , Bolsonaro já havia comentado as declarações do petista no JN. "Vai acreditar nessa conversa mole de que você vai ter tudo, 'vou passar gasolina para 3 reais', 'todo mundo vai comer picanha todo final de semana'? Não tem filé mignon para todo mundo", declarou.

Também nesta sexta-feira, Bolsonaro elogiou a "lealdade" do ministro Paulo Guedes e, ao recorrer a uma figura de linguagem, disse que toma "tubaína" com o titular da Economia "sem problema nenhum". Ao longo do mandato, houve diversos rumores de que Guedes poderia deixar o governo, o que não se confirmou.

Na campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro apelidou o economista de "Posto Ipiranga". Depois de assumir como "superministro", contudo, Guedes foi perdendo poder de decisão para a ala política do Palácio do Planalto.

"A lealdade dele para mim e minha para ele, isso é o mais importante. Muitas vezes, você vai indicar uma pessoa para o Supremo Tribunal Federal, a competência é importante? É. Mas o cara tem que tomar tubaína contigo. O que é tomar tubaína contigo? É ter uma aproximação maior com essa pessoa. E o Paulo Guedes, eu tomo tubaína com ele, sem problema nenhum", afirmou Bolsonaro. Tubaína é um refrigerante.

No último dia 19, em entrevista à 98 FM, web rádio de Belo Horizonte (MG), Bolsonaro repetiu que não "entende nada" de economia e, por isso, fala "tudo" sobre o assunto com Guedes. "Eu não entendo nada de economia e falo tudo que tem que falar com o Paulo Guedes, para ninguém ouvir. 'PG, e daí? Em algumas poucas vezes eu tenho razão, na maioria das vezes ele conserta o negócio e toma providências", declarou.

Guedes começou o governo como "superministro". A pasta da Economia reuniu, em 2019, diversos ministérios, como a Fazenda, o Planejamento e a Indústria e Comércio. Para abrigar o aliado Onyx Lorenzoni, contudo, o presidente recriou no ano passado o Ministério do Trabalho e Previdência, que estava sob o comando da Economia.