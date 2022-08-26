Bolsonaro faz discurso recheado de palavrões a empresários em SP

SÃO PAULO - O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um discurso em tom de desabafo e recheado de palavrões na manhã desta sexta-feira (26) em São Paulo. Em fala a empresários, o chefe do Executivo federal afirmou, entre outras coisas, que ocupar a cadeira presidencial "é uma m..." e que ministros de governos anteriores "não sabiam p... nenhuma".
"Esses caras vivem disso. Vivem do sangue da viúva. Achar que um dia um carrapato ou um verme vai sair por livre e espontânea vontade da vaca para virar vegetal, [quem acredita nisso] é um otário", disse.
A Folha de S.Paulo contou ao menos sete palavrões ao longo da fala de improviso.
"Se alguém acha que eu tenho amor àquela cadeira [de presidente], se puder falar palavrão aqui, vai pra ponta da praia. É uma m...!", disse o presidente. "Mas eu tenho uma coisa em mim, vou fazer a coisa certa, vou honrar aquilo que prometi."
A plateia muitas vezes interrompeu a fala de Bolsonaro aos risos e com aplausos. O grupo de convidados era pequeno, com empresários ligados ao setor do comércio e aliados políticos, como o candidato ao Governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e os deputados Eduardo Bolsonaro e Gil Diniz.
Durante a fala, Bolsonaro voltou voltou a criticar ações do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda que sem citar a corte, contra o deputado Daniel Silveira (PL) e empresários bolsonaristas que defendiam um golpe de estado em um grupo de WhatsApp - o que, segundo ele, é um ataque à liberdade individual.
"Estamos perdendo a nossa liberdade. O ditador tinha que ser eu, e não alguém que tem obrigação de defender a Constituição. E vocês sabem do que eu estou falando", disse o presidente, sem também citar nominalmente o ministro do STF Alexandre de Moraes, que autorizou a operação da Polícia Federal contra os empresários.
O chefe do Executivo passará o dia em agenda em São Paulo. O primeiro compromisso foi essa cerimônia de inauguração do auditório da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), no centro da capital paulista.