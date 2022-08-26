Bolsonaro faz discurso recheado de palavrões a empresários em SP

BRUNO B. SORAGGI

SÃO PAULO - O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um discurso em tom de desabafo e recheado de palavrões na manhã desta sexta-feira (26) em São Paulo. Em fala a empresários, o chefe do Executivo federal afirmou, entre outras coisas, que ocupar a cadeira presidencial "é uma m..." e que ministros de governos anteriores "não sabiam p... nenhuma".

Bolsonaro também afirmou, sem citar o nome de Lula , que, se o Brasil voltar a ser governado pela esquerda, ela "não sai mais".

"Esses caras vivem disso. Vivem do sangue da viúva. Achar que um dia um carrapato ou um verme vai sair por livre e espontânea vontade da vaca para virar vegetal, [quem acredita nisso] é um otário", disse.

Bolsonaro voltou voltou a criticar ações do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: ACSP / Instagram / Reprodução

A Folha de S.Paulo contou ao menos sete palavrões ao longo da fala de improviso.

"Se alguém acha que eu tenho amor àquela cadeira [de presidente], se puder falar palavrão aqui, vai pra ponta da praia. É uma m...!", disse o presidente. "Mas eu tenho uma coisa em mim, vou fazer a coisa certa, vou honrar aquilo que prometi."

A plateia muitas vezes interrompeu a fala de Bolsonaro aos risos e com aplausos. O grupo de convidados era pequeno, com empresários ligados ao setor do comércio e aliados políticos, como o candidato ao Governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e os deputados Eduardo Bolsonaro e Gil Diniz.

"Estamos perdendo a nossa liberdade. O ditador tinha que ser eu, e não alguém que tem obrigação de defender a Constituição. E vocês sabem do que eu estou falando", disse o presidente, sem também citar nominalmente o ministro do STF Alexandre de Moraes, que autorizou a operação da Polícia Federal contra os empresários.