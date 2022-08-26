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Eleições 2022

Bolsonaro faz discurso recheado de palavrões a empresários em SP

Presidente também afirmou, sem citar Lula, que, se o Brasil voltar a ser governado pela esquerda, ela 'não sai mais'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 ago 2022 às 15:17

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 15:17

  • BRUNO B. SORAGGI

 SÃO PAULO - O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um discurso em tom de desabafo e recheado de palavrões na manhã desta sexta-feira (26) em São Paulo. Em fala a empresários, o chefe do Executivo federal afirmou, entre outras coisas, que ocupar a cadeira presidencial "é uma m..." e que ministros de governos anteriores "não sabiam p... nenhuma".
Bolsonaro também afirmou, sem citar o nome de Lula, que, se o Brasil voltar a ser governado pela esquerda, ela "não sai mais".
"Esses caras vivem disso. Vivem do sangue da viúva. Achar que um dia um carrapato ou um verme vai sair por livre e espontânea vontade da vaca para virar vegetal, [quem acredita nisso] é um otário", disse.
Jair Bolsonaro
Bolsonaro voltou voltou a criticar ações do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: ACSP / Instagram / Reprodução
A Folha de S.Paulo contou ao menos sete palavrões ao longo da fala de improviso.
"Se alguém acha que eu tenho amor àquela cadeira [de presidente], se puder falar palavrão aqui, vai pra ponta da praia. É uma m...!", disse o presidente. "Mas eu tenho uma coisa em mim, vou fazer a coisa certa, vou honrar aquilo que prometi."
A plateia muitas vezes interrompeu a fala de Bolsonaro aos risos e com aplausos. O grupo de convidados era pequeno, com empresários ligados ao setor do comércio e aliados políticos, como o candidato ao Governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e os deputados Eduardo Bolsonaro e Gil Diniz.
Durante a fala, Bolsonaro voltou voltou a criticar ações do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda que sem citar a corte, contra o deputado Daniel Silveira (PL) e empresários bolsonaristas que defendiam um golpe de estado em um grupo de WhatsApp - o que, segundo ele, é um ataque à liberdade individual.
"Estamos perdendo a nossa liberdade. O ditador tinha que ser eu, e não alguém que tem obrigação de defender a Constituição. E vocês sabem do que eu estou falando", disse o presidente, sem também citar nominalmente o ministro do STF Alexandre de Moraes, que autorizou a operação da Polícia Federal contra os empresários.
O chefe do Executivo passará o dia em agenda em São Paulo. O primeiro compromisso foi essa cerimônia de inauguração do auditório da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), no centro da capital paulista.

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