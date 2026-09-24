Voto envergonhado de bolsonaristas é mito ou verdade? Especialista da Universidade de Michigan explica

Por fim, sei que, para o eleitor médio, é difícil você avaliar as pesquisas metodologicamente, porque você não tem um treinamento técnico para isso. Mas, se você tem curiosidade sobre como a pesquisa é feita, pelo menos existe um mínimo do mínimo [que você pode consultar]. Toda pesquisa, quando é publicada no período eleitoral, tem um código no TSE. Pegue esse código e procure em uma ferramenta chamada PesqEle. Dê uma olhada, veja o que está escrito ali na metodologia da pesquisa, dê uma olhada no questionário... Por que na Quaest tem um índice de indecisos tão mais alto do que no Datafolha, por exemplo? Bom, é por causa do questionário, da forma que eles fazem as perguntas. Então, dá uma olhada no questionário das pesquisas, se tiver curiosidade. Mesmo pessoas que não estão treinadas, há certas coisas que intuitivamente você acaba entendendo.