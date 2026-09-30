Adesivo para espinha funciona? Veja quando vale usar

O composto é o mesmo utilizado em curativos de feridas e até em pacientes acamados em hospitais, por causa da ação cicatrizante. Alguns produtos somam a ele o ácido salicílico, um ativo secativo usado no tratamento da acne, mas que pode irritar peles mais sensíveis. Por isso, é necessário consultar um médico e analisar o produto mais adequado para cada pele.





Na teoria, o adesivo cria uma espécie de barreira sobre a espinha: por dentro, os compostos absorvem a secreção e ajudam na cicatrização. Por fora, protegem a acne do contato com maquiagem, poluição e a própria pessoa, que muitas vezes espreme ou "cutuca" a inflamação.





Para a Maria Jullya, o resultado é perceptível: "Sinto que ele suga, tira o 'pus' e a espinha some bem mais rápido. Virou um item de que não consigo abrir mão na rotina quando surge uma intrusa. Antes eu passava bastante hidratante e ainda faço isso, mas com os adesivos o processo de cuidado é bem mais rápido", conta.





A ciência confirma a eficácia, mas aponta ressalvas. Segundo a dermatologista, os adesivos não funcionam para tudo. "É indicado para a espinha inflamada, com pus, que se apresenta como uma bolinha amarela, não tendo efeito nenhum sobre cravos nem sobre as chamadas espinhas internas", diz Juliana Drummond.





A moda também não é preventiva: colar adesivos não evita o surgimento de novas espinhas e o seu uso desregulado pode gerar um efeito rebote. “O uso de produtos não específicos para cada tipo de pele pode, inclusive, desencadear acne. Então, às vezes, a pessoa está tentando melhorar a pele e acaba piorando quando não usa um produto específico para a pele dela”, pontua a médica. “O ideal é que quem tem acne faça um tratamento de controle para o rosto inteiro, usando produtos específicos, e reservando os adesivos para uso pontual e ocasional", pontua a médica. O adesivo cicatriza, protege e evita que você piore a lesão da acne. O uso não resolve o problema isoladamente, sendo necessário seguir orientações médicas para melhor utilização.



*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Guilherme Sillva.