Sua pele piorou depois do skincare? 5 erros que podem causar oleosidade, irritação e espinhas

Para montar uma rotina de skincare mais segura, o primeiro passo é conhecer as necessidades da própria pele e, de preferência, fazer uma avaliação com um dermatologista. De forma geral, uma rotina básica deve ter poucos produtos e objetivos claros: limpeza suave, hidratação adequada e proteção solar durante o dia. “Uma rotina segura não é a mais complexa, e sim aquela que a pele consegue tolerar e que foi escolhida de acordo com suas necessidades”, conclui o Dr. Julian Fraga.