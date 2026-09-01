Financiamento de casas puxa alta de crédito para compra de imóveis no 1º semestre

No recorte por modalidade, o financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) respondeu por 58,0% dos contratos de apartamentos e por 63,4% dos de casas entre janeiro e junho. O SFH é a principal linha para compra da moradia, com regras mais restritas e teto de valor do imóvel financiado, atualmente até R$ 1,5 milhão, além de condições reguladas pelo governo, o que o torna mais comum em imóveis de padrão médio.