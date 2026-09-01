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Casa própria

Financiamento de casas puxa alta de crédito para compra de imóveis no 1º semestre

A venda financiada de casas passou de 255.776 para 285.900, um crescimento de 11,8%

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 17:29

Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 

01 set 2026 às 17:29
Entenda as diferenças entre investir em imóveis e fundo imobiliário
 Venda financiada de casas passou de 255.776 para 285.900 unidades Freepik

As vendas financiadas de imóveis residenciais no Brasil somaram 507.299 unidades no primeiro semestre de 2026, entre casas e apartamentos. O número representa crescimento de 6,6% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 475.748 financiamentos. Os dados são da Trillia, linha de negócios da B3, a bolsa de valores brasileira.

A alta foi puxada principalmente pela venda financiada de casas, que passou de 255.776 para 285.900, um crescimento de 11,8%. O aumento na venda de apartamentos financiados foi de 0,6%, passando de 219.972 para 221.329 unidades.

“Na média de janeiro a junho, o brasileiro financiou 64,8% do valor dos apartamentos e 62,8% do valor das casas. Isso significa que, na média, quem comprou algum desses tipos de imóveis deu entrada superior a 35% do valor para fazer a aquisição”, afirma Daniel Takatohi, superintendente de Produtos na Trillia.

No recorte por modalidade, o financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) respondeu por 58,0% dos contratos de apartamentos e por 63,4% dos de casas entre janeiro e junho. O SFH é a principal linha para compra da moradia, com regras mais restritas e teto de valor do imóvel financiado, atualmente até R$ 1,5 milhão, além de condições reguladas pelo governo, o que o torna mais comum em imóveis de padrão médio.

Já o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) concentrou 40,0% das operações com apartamentos e 32,9% das feitas com casas. O SFI é usado, em geral, para imóveis que ficam fora das regras do SFH, como unidades de valor mais alto, e tem condições mais flexíveis, definidas pelas instituições financeiras.

Ainda de acordo com a pesquisa, o home equity, que concede crédito em troca de um imóvel quitado como garantia, foi usado em 2,9% dos financiamentos de apartamentos e em 3,8% das aquisições de casas.

Crédito imobiliário pelo SBPE também em alta

Outra modalidade que tem ganhado força é o crédito imobiliário com recursos das cadernetas de poupança. Em maio, os financiamentos pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), somaram R$ 17,17 bilhões, alta de 51,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a Abecip. O resultado também representa avanço de 1,1% sobre abril.

No acumulado de janeiro a maio, as concessões com recursos do SBPE chegaram a R$ 76,5 bilhões, crescimento de 23,9% frente ao mesmo período de 2025. Em volume físico, foram financiados 48,1 mil imóveis em maio, elevando o total do ano para 229,1 mil unidades. 

A poupança também voltou a registrar entrada líquida em maio. Segundo dados do Banco Central reportados pelo Poder360, a captação líquida da caderneta foi positiva em R$ 2,603 bilhões no mês, enquanto o segmento SBPE encerrou maio com saldo de R$ 760,7 bilhões e captação líquida positiva de R$ 2,3 bilhões.

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