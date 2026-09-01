No ES, tetracampeão Branco é surpreendido por torcedor com nome em sua homenagem

Eternizado na história do futebol brasileiro, o tetracampeão Branco foi surpreendido neste domingo (30), em Cachoeiro de Itapemirim, com uma homenagem feita quatro décadas atrás. Durante participação em evento exclusivo para torcedores do Fluminense, clube do qual Branco é ídolo, o ex-jogador conheceu o policial Cláudio Ibrahim, que recebeu este nome em homenagem ao nome de batismo do lateral campeão da Copa 1994.





O encontro incial aconteceu na ida até o evento. O policial foi o motorista escolhido para conduzir Branco à festividade, e explicou ao ídolo a história.



