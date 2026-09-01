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Homenagem

No ES, tetracampeão Branco é surpreendido por torcedor com nome em sua homenagem

Tricolor e capixaba, torcedor teve o nome escolhido pelo pai

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2026 às 17:30
Cláudio Ibrahim (à esquerda) junto de Branco, inspiração de seu nome (ao meio)
Cláudio Ibrahim (à esquerda) junto de Branco, inspiração de seu nome (ao meio) Bruno Pacheco

Eternizado na história do futebol brasileiro, o tetracampeão Branco foi surpreendido neste domingo (30), em Cachoeiro de Itapemirim, com uma homenagem feita quatro décadas atrás. Durante participação em evento exclusivo para torcedores do Fluminense, clube do qual Branco é ídolo, o ex-jogador conheceu o policial Cláudio Ibrahim, que recebeu este nome em homenagem ao nome de batismo do lateral campeão da Copa 1994.


O encontro incial aconteceu na ida até o evento. O policial foi o motorista escolhido para conduzir Branco à festividade, e explicou ao ídolo a história.


Eu me chamo Cláudio Ibrahim também. Meu pai me deu esse nome em sua homenagem. É tricolor doente

Cláudio Ibrahim Policial

Agradecido pela homenagem, Branco disse que Cláudio foi o primeiro fã que conheceu com seu nome de batismo, apesar de outros carregarem seu apelido na certidão. Ainda chocado com o fato, o tetracampeão demonstrou sua felicidade com o reconhecimento.


Olha o que o futebol faz. A gente nunca sabe onde consegue chegar. Essas histórias nos fazem ter essa ideia. Isso é o maior reconhecimento que podemos ter

Branco Ex-lateral da seleção brasileira

Branco, tetracampeão com a seleção brasileira
Branco, tetracampeão com a seleção brasileira Arquivo pessoal

Além do encontro entre os dois, Luiz Cláudio, pai do policial, também teve a oportunidade de conhecer Branco. Feliz com o ocorrido, Luiz relembrou a carreira do ídolo tricolor e afirmou: “É o melhor lateral do mundo”.

Durante a carreira, Branco conquistou, além da Copa do Mundo de 1994, títulos como a Copa América de 1989, o Campeonato Português de 1990, pelo Porto, um Campeonato Brasileiro e três taças do Campeonato Carioca, pelo Fluminense, e dois títulos gaúchos, um pelo Grêmio e outro pelo Internacional. O atleta ficou marcado também por ter sido autor do gol decisivo do Brasil contra a Holanda na campanha campeã da Copa.

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