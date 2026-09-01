No ES, tetracampeão Branco é surpreendido por torcedor com nome em sua homenagem

Eternizado na história do futebol brasileiro, o tetracampeão Branco foi surpreendido neste domingo (30), em Cachoeiro de Itapemirim, com uma homenagem feita quatro décadas atrás. Durante participação em evento exclusivo para torcedores do Fluminense, clube do qual Branco é ídolo, o ex-jogador conheceu o policial Cláudio Ibrahim, que recebeu este nome em homenagem ao nome de batismo do lateral campeão da Copa 1994.
O encontro incial aconteceu na ida até o evento. O policial foi o motorista escolhido para conduzir Branco à festividade, e explicou ao ídolo a história.
Eu me chamo Cláudio Ibrahim também. Meu pai me deu esse nome em sua homenagem. É tricolor doente
Cláudio Ibrahim Policial
Agradecido pela homenagem, Branco disse que Cláudio foi o primeiro fã que conheceu com seu nome de batismo, apesar de outros carregarem seu apelido na certidão. Ainda chocado com o fato, o tetracampeão demonstrou sua felicidade com o reconhecimento.
Olha o que o futebol faz. A gente nunca sabe onde consegue chegar. Essas histórias nos fazem ter essa ideia. Isso é o maior reconhecimento que podemos ter
Branco Ex-lateral da seleção brasileira
Além do encontro entre os dois, Luiz Cláudio, pai do policial, também teve a oportunidade de conhecer Branco. Feliz com o ocorrido, Luiz relembrou a carreira do ídolo tricolor e afirmou: “É o melhor lateral do mundo”.
Durante a carreira, Branco conquistou, além da Copa do Mundo de 1994, títulos como a Copa América de 1989, o Campeonato Português de 1990, pelo Porto, um Campeonato Brasileiro e três taças do Campeonato Carioca, pelo Fluminense, e dois títulos gaúchos, um pelo Grêmio e outro pelo Internacional. O atleta ficou marcado também por ter sido autor do gol decisivo do Brasil contra a Holanda na campanha campeã da Copa.