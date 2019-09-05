Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pronto pra selfie

Marca vegana cria adesivos estrelados para secar espinhas

Os adesivos são chamados de "Hydro-Stars", que se definem como protetores de espinhas hidrocoloides, que ajudam na cicatrização. Além disso, eles 100% veganos e não testados em animais
Ana Luiza Oliveira

Ana Luiza Oliveira

Publicado em 

05 set 2019 às 14:45

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 14:45

Os adesivos da Starface atuam na cicatrização da acne, e vem em formato de estrelas Crédito: Starface/ divulgação
Uma marca americana criou um adesivo para espinhas que promete, além do efeito secativo, te deixar com vontade de tirar várias #selfies para postar nas redes sociais, já que todos eles vem em forma de uma fofa estrela amarela. "Você vê manchas, nós vemos estrelas ... e também manchas", é isso o que diz o início da descrição do novo produto. 
Os adesivos da Starface atuam na cicatrização da acne, e vem em formato de estrelas Crédito: Starface/ divulgação
Os adesivos são chamados de "Hydro-Stars", que se definem como protetores de espinhas hidrocoloides, que tem como função: absorver fluidos, auxiliar na cicatrização e proteger de contaminações externas. Eles também são 100% veganos, e cruelty-Free (não testados em animais). 
> Compre uma, leve duas: joias multiuso viram as queridinhas da vez
O modo de usar recomenda lavar bem o rosto e as mãos, antes de aplicar as estrelinhas. Feito isto, é só aplicar em cima da espinha e esperar por volta de 6 horas. 
Os adesivos da Starface atuam na cicatrização da acne, e vem em formato de estrelas Crédito: Starface/ divulgação
No momento o produto está disponível apenas no site da marca, por $22 dólares, cerca de R$ 89 reais, com entrega ainda somente para os Estados Unidos. Mas já da pra ter um gostinho de como as fotos podem ficar mais divertidas, né?. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados