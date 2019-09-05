Marca vegana cria adesivos estrelados para secar espinhas

Os adesivos da Starface atuam na cicatrização da acne, e vem em formato de estrelas Crédito: Starface/ divulgação

Uma marca americana criou um adesivo para espinhas que promete, além do efeito secativo, te deixar com vontade de tirar várias #selfies para postar nas redes sociais, já que todos eles vem em forma de uma fofa estrela amarela. "Você vê manchas, nós vemos estrelas ... e também manchas", é isso o que diz o início da descrição do novo produto.

Os adesivos da Starface atuam na cicatrização da acne, e vem em formato de estrelas Crédito: Starface/ divulgação

Os adesivos são chamados de "Hydro-Stars", que se definem como protetores de espinhas hidrocoloides, que tem como função: absorver fluidos, auxiliar na cicatrização e proteger de contaminações externas. Eles também são 100% veganos, e cruelty-Free (não testados em animais).

O modo de usar recomenda lavar bem o rosto e as mãos, antes de aplicar as estrelinhas. Feito isto, é só aplicar em cima da espinha e esperar por volta de 6 horas.

Os adesivos da Starface atuam na cicatrização da acne, e vem em formato de estrelas Crédito: Starface/ divulgação

No momento o produto está disponível apenas no site da marca, por $22 dólares, cerca de R$ 89 reais, com entrega ainda somente para os Estados Unidos. Mas já da pra ter um gostinho de como as fotos podem ficar mais divertidas, né?.